Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30
4 сен в 15:30
5 сен в 15:30
$115 за человека
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате в бухте Нячанг
Начало: Трансфер от места проживания
«Коктейли и музыкальное сопровождение Проведите время на палубе, наслаждаясь разнообразными коктейлями и вином под живую музыку, которая создаёт уютную и романтичную атмосферу на фоне звездного неба и мерцающих огней города»
Завтра в 17:00
3 сен в 17:00
$90 за человека
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
«Насладитесь круизом в Нячанге с живой музыкой, неограниченным количеством коктейлей, ужином из морепродуктов с лобстером и бесплатными напитками»
Расписание: Ежедневно в 17:00.
3 сен в 17:00
4 сен в 17:00
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилипп15 июня 2025Отличная организация, прекрасные виды и романтика!
По организации все четко: вовремя забрали, довезли, встретили.
Кораблик с красивыми интерьерами. Внизу зал с панорамными
- ССветлана26 апреля 2025Отличный вечерний круиз по заливу,сначала легкий фуршет под живую музыку на закате, а в финале лобстер с чесночным соусом! Скрипачу отдельное спасибо за "миллион алых роз". Все организовано,все во время,персонал очень внимателен,рекомендую!
