окнами, где подают основные блюда. Сверху открытая площадка с хорошими видами на горы, море и закат.



Живая музыка - гитарист и скрипач, хорошие напитки и закуски, приветливый персонал. Говорят на всех языках, включая русский.



В программу входят безлимитные напитки и 5 блюд: суп, ролл, гребешки, основное блюдо на выбор и десерт. Честно говоря, суп и основное блюдо (стейк) было ниже ожиданий. Остальное отлично. Еще в зале было жарковато, но команда делала все, чтобы с этим справится и принесла вентиллятор.



В целом все отлично, рекомендую. Особенно для романтического вечера.