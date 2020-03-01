Vladimir проводит ещё 1 экскурсию

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Проехать по живописным нетуристическим местам Вьетнама и прикоснуться к традициям местных жителей

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Это путешествие для тех, кто хочет расширить своё представление о Вьетнаме, познакомиться с бытом местных жителей и посетить красивейшую безлюдную бухту Винь Хи.

Вы заглянете в настоящую рыбацкую деревню, посмотрите на соляные поля, попробуете молодое вьетнамское вино (да, оно существует!) и пройдете по пещере Дракона.

Маршрут пройдет по самым необычным окрестностям Нячанга, где нам не помешают шумные толпы туристов: только вы, первозданная природа Вьетнама и удивленные нашим присутствием местные жители.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи

Что вас ожидает

Быт, промысел и традиции местных жителей
Вы посетите настоящую рыбацкую деревню, куда редко добираются туристы и местная жизнь идет своим чередом. Здесь можно увидеть, как живут обычные вьетнамские рыбаки, узнать об их образе жизни и устройстве деревни. Мы посмотрим, как вялится рыба, которая затем отправляется в магазины по всему миру. Заглянем на солевые поля, где местные жители добывают соль, и посмотрим на вьетнамские виноградники. Вы узнаете, в чем особенность местного виноделия, сможете своими руками срезать виноград и попробовать молодое вьетнамское вино. Во время нашего путешествия вы откроете все грани внутренней жизни Вьетнама, стране рыболовства и сельского хозяйства.

Аутентичная природа Вьетнама
По дороге к бухте Винь Хи мы будем останавливаться в точках с самыми красивыми видами, чтобы вы вдоволь полюбовались пейзажами настоящего Вьетнама. Наш машут пройдет через уединенные живописные бухточки и дикие пляжи, куда не ступает нога туриста.

Коралловый храм Ту Ван
Одна из главных жемчужин нашего путешествия – необычный храм Ту Ван, сделанных исключительно из ракушек и других подводных «строительных материалов». Вы посетите уникальную морскую пагоду с причудливыми узорами и пещеру Дракона, пройдя через которую, можно очистить свою карму.

Организационные детали

  • Выезд около 7 часов утра, возвращаемся в 18 часов.
  • В пути предусмотрена остановка на обед в рыбацкой деревне или в кафе.
  • Поездку также возможно организовать для 3-4 человек, стоимость в этом случае составим 400 долларов.
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Я живу во Вьетнаме с сентября 2013 года, а в туризме в целом работаю с ноября 2008 года. Я не любитель стандартных туров, массовых туристических мест, поэтому свои экскурсии я сам разрабатываю, основной упор делаю на нетронутые места, которые недоступны для самостоятельного путешествия и далеко от массового туризма.
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Vladimir проводит ещё 1 экскурсию

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