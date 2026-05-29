Vladimir проводит ещё 1 экскурсию

Это путешествие для тех, кто хочет расширить своё представление о Вьетнаме, познакомиться с бытом местных жителей и посетить красивейшую безлюдную бухту Винь Хи.Вы заглянете в настоящую рыбацкую деревню, посмотрите на

соляные поля, попробуете молодое вьетнамское вино (да, оно существует!) и пройдете по пещере Дракона. Маршрут пройдет по самым необычным окрестностям Нячанга, где нам не помешают шумные толпы туристов: только вы, первозданная природа Вьетнама и удивленные нашим присутствием местные жители.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Быт, промысел и традиции местных жителей

Вы посетите настоящую рыбацкую деревню, куда редко добираются туристы и местная жизнь идет своим чередом. Здесь можно увидеть, как живут обычные вьетнамские рыбаки, узнать об их образе жизни и устройстве деревни. Мы посмотрим, как вялится рыба, которая затем отправляется в магазины по всему миру. Заглянем на солевые поля, где местные жители добывают соль, и посмотрим на вьетнамские виноградники. Вы узнаете, в чем особенность местного виноделия, сможете своими руками срезать виноград и попробовать молодое вьетнамское вино. Во время нашего путешествия вы откроете все грани внутренней жизни Вьетнама, стране рыболовства и сельского хозяйства.

Посетим сельскую ферму

Это не просто ферма, а ферма образцового порядка, участвующая в программе OCOP. Здесь выращивают спаржу, виноград и другие растений. Также расположен контактный зоопарк с капибарами, оленями, енотами, кроликами, птицами, ламами, альпаками и многими другими животными, которые являются одомашненными и легко идут на контакт с человеком.

Аутентичная природа Вьетнама

По дороге к бухте Винь Хи мы будем останавливаться в точках с самыми красивыми видами, чтобы вы вдоволь полюбовались пейзажами настоящего Вьетнама. Наш машут пройдет через уединенные живописные бухточки и дикие пляжи, куда не ступает нога туриста.

Коралловый храм Ту Ван

Одна из главных жемчужин нашего путешествия — необычный храм Ту Ван, сделанный исключительно из ракушек и других подводных «строительных материалов». Вы посетите уникальную морскую пагоду с причудливыми узорами и пещеру Дракона, пройдя через которую, можно очистить свою карму.

Организационные детали