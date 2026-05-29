Vladimir проводит ещё 1 экскурсию

Вы посетите настоящую рыбацкую деревню, куда редко добираются туристы и местная жизнь идет своим чередом. Здесь можно увидеть, как живут обычные вьетнамские рыбаки, узнать об их образе жизни и устройстве деревни. Мы посмотрим, как вялится рыба, которая затем отправляется в магазины по всему миру. Заглянем на солевые поля, где местные жители добывают соль, и посмотрим на вьетнамские виноградники. Вы узнаете, в чем особенность местного виноделия, сможете своими руками срезать виноград и попробовать молодое вьетнамское вино. Во время нашего путешествия вы откроете все грани внутренней жизни Вьетнама, стране рыболовства и сельского хозяйства.
Посетим сельскую ферму
Это не просто ферма, а ферма образцового порядка, участвующая в программе OCOP. Здесь выращивают спаржу, виноград и другие растений. Также расположен контактный зоопарк с капибарами, оленями, енотами, кроликами, птицами, ламами, альпаками и многими другими животными, которые являются одомашненными и легко идут на контакт с человеком.
Аутентичная природа Вьетнама
По дороге к бухте Винь Хи мы будем останавливаться в точках с самыми красивыми видами, чтобы вы вдоволь полюбовались пейзажами настоящего Вьетнама. Наш машут пройдет через уединенные живописные бухточки и дикие пляжи, куда не ступает нога туриста.
Коралловый храм Ту Ван
Одна из главных жемчужин нашего путешествия — необычный храм Ту Ван, сделанный исключительно из ракушек и других подводных «строительных материалов». Вы посетите уникальную морскую пагоду с причудливыми узорами и пещеру Дракона, пройдя через которую, можно очистить свою карму.
Организационные детали
Выезд около 8 часов утра, возвращаемся в 17 часов
В пути предусмотрена остановка на обед в кафе Фанранги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$150
Дети до 12 лет
$80
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 118 туристов
Я живу во Вьетнаме с сентября 2013 года, а в туризме в целом работаю с ноября 2008 года. Я не любитель стандартных туров, массовых туристических мест, поэтому свои экскурсии я сам разрабатываю, основной упор делаю на нетронутые места, которые недоступны для самостоятельного путешествия и далеко от массового туризма.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
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1
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Ф
Фаткуллова
Добрый день!
В целом экскурсия понравилась. Нам очень повезло с гидом Федором - душевный человек, было видно, что он действительно старался сделать так, чтобы нам всё понравилось. Он свозил нас на читать дальшеуменьшить
несколько дополнительных локаций, которые не входили в программу, и именно они оказались самыми классными! Сбылась мечта увидеть капибару😍 Рассказывает интересно, с душой, создаёт приятную атмосферу.
Из минусов - программа пока кажется не до конца продуманной. Немного расстроило, что не было рыбного обеда, хотя мы были в рыбацкой деревне, и в целом экскурсия посвящена сельской жизни вьетнамцев.
Но в целом день получился очень хорошим. Открыли для себя южную часть Нячанга - и она понравилась нам даже больше северной. Спасибо!
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Алена
Отличная поездка! Много положительных эмоций, невероятно красивые виды! Спасибо Евгению за поездку и рекомендацию посетить барьерный риф!! Все очень понравилось
+2
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И
Ирина
Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось. Замечательный гид, красивые и интересные локации. Спасибо огромное))))
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Е
Екатерина
Владимир очень ответственно подошел к организации мероприятия. Были учтены все пожелания: большой удобный микроавтобус, максимальный набор локаций, минимум трудностей по маршруту, так как в группе были дети и пожилые. В читать дальшеуменьшить
итоге к вечеру мы не могли поверить, что столько всего увидели за один день. Рыбацкая деревня. Храмы. Восхитительные виды побережья. Соледобыча. Рыбные предприятия. Сбор винограда. Пруд с лотосами. Большой контактный зоопарк, где можно покормить и пообниматься с капибарой, игуаной, сусликами, сурикатами, енотами. Посмотреть, как растут разные плодовые деревья. Покатались на уазиках по дюнам. Поели в рыбном в ресторане местный специалитет. Впечатлений море.
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Анна
Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки, а не фонарик смартфона, чтобы создать более глубокое погружение в читать дальшеуменьшить
атмосферу. По организации есть нарекания: не увидели готовую соль на соляных полях, поэтому пришлось развивать фантазию и гуглить, как происходит процесс выпаривания. Про особенности местного виноделия мы тоже ничего не узнали, виноград нам предложили срезать за отдельные деньги, молодое вино мы тоже не попробовали. По дороге в бухту в живописных местах мы тоже не останавливались. В общем большая часть программы прошла скомкано.
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