Vladimir проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Быт, промысел и традиции местных жителей

Вы посетите настоящую рыбацкую деревню, куда редко добираются туристы и местная жизнь идет своим чередом. Здесь можно увидеть, как живут обычные вьетнамские рыбаки, узнать об их образе жизни и устройстве деревни. Мы посмотрим, как вялится рыба, которая затем отправляется в магазины по всему миру. Заглянем на солевые поля, где местные жители добывают соль, и посмотрим на вьетнамские виноградники. Вы узнаете, в чем особенность местного виноделия, сможете своими руками срезать виноград и попробовать молодое вьетнамское вино. Во время нашего путешествия вы откроете все грани внутренней жизни Вьетнама, стране рыболовства и сельского хозяйства.

Аутентичная природа Вьетнама

По дороге к бухте Винь Хи мы будем останавливаться в точках с самыми красивыми видами, чтобы вы вдоволь полюбовались пейзажами настоящего Вьетнама. Наш машут пройдет через уединенные живописные бухточки и дикие пляжи, куда не ступает нога туриста.

Коралловый храм Ту Ван

Одна из главных жемчужин нашего путешествия – необычный храм Ту Ван, сделанных исключительно из ракушек и других подводных «строительных материалов». Вы посетите уникальную морскую пагоду с причудливыми узорами и пещеру Дракона, пройдя через которую, можно очистить свою карму.