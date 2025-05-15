Погрузитесь в красочный подводный мир бухты Нячанг с маской и трубкой.
Два уникальных места для снорклинга, сопровождение опытных гидов и вкусный обед-барбекю сделают этот день незабываемым.
Два уникальных места для снорклинга, сопровождение опытных гидов и вкусный обед-барбекю сделают этот день незабываемым.
Описание водной прогулкиИсследование подводного мира В компании опытных гидов отправляйтесь в два разных места для снорклинга в бухте Нячанг, чтобы увидеть яркие кораллы и разнообразных морских обитателей. Комфорт и внимание Экскурсия проходит по системе «все включено», что гарантирует внимание к вашим нуждам и полный комфорт во время путешествия. После активного отдыха вас ждет вкусный обед-барбекю, позволяющий восстановить силы и насладиться атмосферой морского круиза. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, полотенце, пляжная одежда.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: дети до 6 лет, беременные женщины, люди с проблемами сердца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед-барбекю
- Современная лодка для снорклинга
- Входной билет в Морской Парк
- Качественное снаряжение для снорклинга (очки, трубка, ласты)
- Услуги гида
- Закуска (кофе, чай или фрукты) во время перерыва
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки во время еды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, полотенце, пляжная одежда
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Не подходит для: дети до 6 лет, беременные женщины, люди с проблемами сердца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лев
15 мая 2025
Место красивое, хотя и немного многолюдное, но гид сделал всё возможное, чтобы мы отлично провели время.
В
Виктория
27 янв 2025
Замечательный тур — мне очень понравилось место для снорклинга, там много красивых рыб. Обед был очень вкусным. Обязательно вернусь снова.
А
Анастасия
6 янв 2025
Мне очень понравилось всё, особенно прогулка к ресторану — это было отдельным впечатлением! Снорклинг был замечательным, хотя к концу я устал.
К
Ксения
13 янв 2024
Прекрасные виды и снорклинг, гиды были очень дружелюбными. Настоятельно советую эту экскурсию!
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Морская прогулка в Нячанге
Вас ждет незабываемая водная прогулка в Нячанге. Путешествие к островам Дам Бэй и Хон Мун подарит вам возможность увидеть подводные пещеры и ярких рыб
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$40 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в заливе Нячанг с барбекю на борту
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$29.61 за человека
-
5%
Водная прогулка
Релакс в Нячанге: снорклинг и барбекю
Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
29 ноя в 08:15
$39
$41 за человека