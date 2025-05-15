Мои заказы

Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга

Погрузитесь в красочный подводный мир бухты Нячанг с маской и трубкой.

Два уникальных места для снорклинга, сопровождение опытных гидов и вкусный обед-барбекю сделают этот день незабываемым.
5
4 отзыва
Описание водной прогулки

Исследование подводного мира В компании опытных гидов отправляйтесь в два разных места для снорклинга в бухте Нячанг, чтобы увидеть яркие кораллы и разнообразных морских обитателей. Комфорт и внимание Экскурсия проходит по системе «все включено», что гарантирует внимание к вашим нуждам и полный комфорт во время путешествия. После активного отдыха вас ждет вкусный обед-барбекю, позволяющий восстановить силы и насладиться атмосферой морского круиза. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, полотенце, пляжная одежда.
  • Не допускается: алкоголь и наркотики.
  • Не подходит для: дети до 6 лет, беременные женщины, люди с проблемами сердца.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Обед-барбекю
  • Современная лодка для снорклинга
  • Входной билет в Морской Парк
  • Качественное снаряжение для снорклинга (очки, трубка, ласты)
  • Услуги гида
  • Закуска (кофе, чай или фрукты) во время перерыва
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки во время еды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
Лев
15 мая 2025
Место красивое, хотя и немного многолюдное, но гид сделал всё возможное, чтобы мы отлично провели время.
В
Виктория
27 янв 2025
Замечательный тур — мне очень понравилось место для снорклинга, там много красивых рыб. Обед был очень вкусным. Обязательно вернусь снова.
А
Анастасия
6 янв 2025
Мне очень понравилось всё, особенно прогулка к ресторану — это было отдельным впечатлением! Снорклинг был замечательным, хотя к концу я устал.
К
Ксения
13 янв 2024
Прекрасные виды и снорклинг, гиды были очень дружелюбными. Настоятельно советую эту экскурсию!

Входит в следующие категории Нячанга

