Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Погрузитесь в атмосферу Южного Вьетнама: рыбацкие деревни, виноградники и ужин в бухте. Узнайте, почему это место так привлекало французов
«Переправа на пляж, плавание на каяках и сапах, обед из морепродуктов входят в стоимость экскурсии»
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от $500 за всё до 5 чел.
10%
Водная прогулка
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
«После активного отдыха вас ждет вкусный обед-барбекю, позволяющий восстановить силы и насладиться атмосферой морского круиза»
Завтра в 07:00
3 сен в 07:00
$26.60
$29.61 за человека
6%
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
Начало: Трансфер от места проживания
«Водные развлечения и обед Участвуйте в активных водных видах спорта — банановый плот, водные мотоциклы и другие»
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
$49
$52.11 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав5 июля 2025Экскурсию нам проводил гид Анатолий. Всё было интересно и хорошо организовано. Поездка на комфортном и чистом автомобиле.
Мы узнали много нового и интересного про Вьетнам. От посещения пляжа мы в восторге. Великолепное место, вкусный обед. Очень понравилось!
- ООлеся8 ноября 2024Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход. Наш путь начался с
- EElena21 августа 2023Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию!
Во-первых уже до прихода
