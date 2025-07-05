Мои заказы

Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Нячанге на русском языке, цены от $26, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Погрузитесь в атмосферу Южного Вьетнама: рыбацкие деревни, виноградники и ужин в бухте. Узнайте, почему это место так привлекало французов
«Переправа на пляж, плавание на каяках и сапах, обед из морепродуктов входят в стоимость экскурсии»
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от $500 за всё до 5 чел.
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
6 часов
-
10%
4 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
«После активного отдыха вас ждет вкусный обед-барбекю, позволяющий восстановить силы и насладиться атмосферой морского круиза»
Завтра в 07:00
3 сен в 07:00
$26.60$29.61 за человека
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
6 часов
-
6%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
Начало: Трансфер от места проживания
«Водные развлечения и обед Участвуйте в активных водных видах спорта — банановый плот, водные мотоциклы и другие»
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
$49$52.11 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    5 июля 2025
    Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте
    Экскурсию нам проводил гид Анатолий. Всё было интересно и хорошо организовано. Поездка на комфортном и чистом автомобиле.
    Мы узнали много нового и интересного про Вьетнам. От посещения пляжа мы в восторге. Великолепное место, вкусный обед. Очень понравилось!
  • О
    Олеся
    8 ноября 2024
    Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте
    Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход. Наш путь начался с
    читать дальше

    того, что Анатолий позадавал нам немного вопросов, чтобы понять, как лучше построить маршрут в соответствии с нашими интересами, что сразу очень расположило. Мы посетили коралловую пагоду, ходили по узким и темным проходам, встречая летучих мышек, было очень атмосферно. Затем направились в нашу основную локацию, по пути встретив местную жительницу, которая сушила рис, креветочные и рисовые плантации, а еще заехали к местным жителям, где попробовали кофе, посмотрели на небольшое хозяйство. Что касается конечной локации - это полный восторг! Мы оказались на каком-то супер приватном отдыхе, где были абсолютно одни, пообщались с собачками, поплавали, покатались на сапах под дождем, а потом очень вкусно покушали! На протяжении всего маршрута Анатолий рассказывал много историй, крайне интересных, не заученную информацию из учебника по истории, как это часто бывает, а живые рассказы от местных людей, необычные исторические факты, культурные особенности. Наш гид старался, чтобы нам все понравилось, и ему это удалось на 100%! По организационным деталям тоже все безупречно, обговорили накануне все детали, решили вопрос, связанный с погодными условиями. Мы от всей души рекомендуем Анатолия, поверьте, вы запомните его экскурсии надолго!

  • E
    Elena
    21 августа 2023
    Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте
    Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию!
    Во-первых уже до прихода
    читать дальше

    нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи, плана экскурсии и рекомендации по экипировке. Это было очень приятно.
    С первой же минуты нашего знакомства Анатолий пленил нас своей открытостью,позитивом и любовью к Вьетнаму.
    Экскурсия была очень содержательной, интересной и гармоничной.
    Мы успели все и даже больше: познакомились с местной кухней, попили замечательный вьетнамский кофе и кокос, поели фо бо и параллельно Анатолий успевал нам рассказать об истории и обычаях Вьетнама.
    Вся экскурсия была очень хорошо подготовлена, и все наши пожелания были учтены.
    Огромное спасибо Анатолию!
    Советую всем именно этого гида!
    Суважением Елена & Family:-)))

