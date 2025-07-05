читать дальше

того, что Анатолий позадавал нам немного вопросов, чтобы понять, как лучше построить маршрут в соответствии с нашими интересами, что сразу очень расположило. Мы посетили коралловую пагоду, ходили по узким и темным проходам, встречая летучих мышек, было очень атмосферно. Затем направились в нашу основную локацию, по пути встретив местную жительницу, которая сушила рис, креветочные и рисовые плантации, а еще заехали к местным жителям, где попробовали кофе, посмотрели на небольшое хозяйство. Что касается конечной локации - это полный восторг! Мы оказались на каком-то супер приватном отдыхе, где были абсолютно одни, пообщались с собачками, поплавали, покатались на сапах под дождем, а потом очень вкусно покушали! На протяжении всего маршрута Анатолий рассказывал много историй, крайне интересных, не заученную информацию из учебника по истории, как это часто бывает, а живые рассказы от местных людей, необычные исторические факты, культурные особенности. Наш гид старался, чтобы нам все понравилось, и ему это удалось на 100%! По организационным деталям тоже все безупречно, обговорили накануне все детали, решили вопрос, связанный с погодными условиями. Мы от всей души рекомендуем Анатолия, поверьте, вы запомните его экскурсии надолго!