Острова Нячанга: снорклинг, обед на рыбной ферме и отдых на пляже

Отправьтесь в морское путешествие по живописной бухте Нячанга с прекрасными видами.

Насладитесь снорклингом среди коралловых рифов и разноцветных рыб, вкусным вьетнамским обедом на рыбной ферме и отдыхом на белоснежном пляже. Возможность попробовать водные виды спорта сделает день ещё ярче.
5
2 отзыва
Описание водной прогулки

Знакомство с бухтой Нячанг Вас заберут из отеля и отвезут в порт, откуда начнётся увлекательное 6-часовое путешествие по бухте Нячанг — одной из 29 самых красивых бухт мира. Снорклинг и морские приключения Посетите морской парк «Коралловый риф» и насладитесь купанием с маской и трубкой среди ярких кораллов и рыб. На плавучем баре можно заказать напитки по системе «счастливый час». Затем вы побываете на рыбной ферме и отведаете традиционный вьетнамский обед. Отдых на пляже После обеда отправляйтесь на живописный пляж: белый песок, лазурное море и возможность заняться водными видами спорта — катание на гидроцикле, параплан, банан. В конце экскурсии вас ждёт обратный трансфер в отель. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпу, купальники, полотенце, камеру, закуски, солнцезащитный крем, воду, сменную одежду, водонепроницаемые сумки для защиты вещей.
  • Не допускается: курение, засорение, прикосновение к морской флоре и фауне.
  • Не подходит для: людей с проблемами спины, склонных к морской болезни.
  • Дети ростом до 1 метра проходят бесплатно, дети ростом от 1 до 1,39 метра оплачивают 70% стоимости взрослого билета.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Морской парк «Коралловый риф»
  • Рыбная ферма
  • Залив Нячанг
Что включено
  • Трансфер
  • Обед
  • Услуги гида
  • Спасательный жилет
  • Питьевая вода (1 бутылка на человека)
  • Доступ в «счастливые часы» (плавающая барная стойка)
  • Страховка
  • Входные билеты в морской парк «Коралловый риф» и на пляж Сой
  • Маска для снорклинга
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Водные виды спорта (гидроцикл, параглайд и катание на банане)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: шляпу, купальники, полотенце, камеру, закуски, солнцезащитный крем, воду, сменную одежду, водонепроницаемые сумки для защиты вещей
  • Не допускается: курение, засорение, прикосновение к морской флоре и фауне
  • Не подходит для: людей с проблемами спины, склонных к морской болезни
  • Дети ростом до 1 метра проходят бесплатно, дети ростом от 1 до 1,39 метра оплачивают 70% стоимости взрослого билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Алина
4 ноя 2024
Прекрасная поездка, расслабляющая. Мне очень понравилось плавать с маской и трубкой и проводить время на пляже
М
Мария
15 апр 2024
Это был весёлый день

Входит в следующие категории Нячанга

