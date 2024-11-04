Отправьтесь в морское путешествие по живописной бухте Нячанга с прекрасными видами.
Насладитесь снорклингом среди коралловых рифов и разноцветных рыб, вкусным вьетнамским обедом на рыбной ферме и отдыхом на белоснежном пляже. Возможность попробовать водные виды спорта сделает день ещё ярче.
Насладитесь снорклингом среди коралловых рифов и разноцветных рыб, вкусным вьетнамским обедом на рыбной ферме и отдыхом на белоснежном пляже. Возможность попробовать водные виды спорта сделает день ещё ярче.
Описание водной прогулкиЗнакомство с бухтой Нячанг Вас заберут из отеля и отвезут в порт, откуда начнётся увлекательное 6-часовое путешествие по бухте Нячанг — одной из 29 самых красивых бухт мира. Снорклинг и морские приключения Посетите морской парк «Коралловый риф» и насладитесь купанием с маской и трубкой среди ярких кораллов и рыб. На плавучем баре можно заказать напитки по системе «счастливый час». Затем вы побываете на рыбной ферме и отведаете традиционный вьетнамский обед. Отдых на пляже После обеда отправляйтесь на живописный пляж: белый песок, лазурное море и возможность заняться водными видами спорта — катание на гидроцикле, параплан, банан. В конце экскурсии вас ждёт обратный трансфер в отель. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, купальники, полотенце, камеру, закуски, солнцезащитный крем, воду, сменную одежду, водонепроницаемые сумки для защиты вещей.
- Не допускается: курение, засорение, прикосновение к морской флоре и фауне.
- Не подходит для: людей с проблемами спины, склонных к морской болезни.
- Дети ростом до 1 метра проходят бесплатно, дети ростом от 1 до 1,39 метра оплачивают 70% стоимости взрослого билета.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской парк «Коралловый риф»
- Рыбная ферма
- Залив Нячанг
Что включено
- Трансфер
- Обед
- Услуги гида
- Спасательный жилет
- Питьевая вода (1 бутылка на человека)
- Доступ в «счастливые часы» (плавающая барная стойка)
- Страховка
- Входные билеты в морской парк «Коралловый риф» и на пляж Сой
- Маска для снорклинга
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Водные виды спорта (гидроцикл, параглайд и катание на банане)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: шляпу, купальники, полотенце, камеру, закуски, солнцезащитный крем, воду, сменную одежду, водонепроницаемые сумки для защиты вещей
- Не допускается: курение, засорение, прикосновение к морской флоре и фауне
- Не подходит для: людей с проблемами спины, склонных к морской болезни
- Дети ростом до 1 метра проходят бесплатно, дети ростом от 1 до 1,39 метра оплачивают 70% стоимости взрослого билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
4 ноя 2024
Прекрасная поездка, расслабляющая. Мне очень понравилось плавать с маской и трубкой и проводить время на пляже
М
Мария
15 апр 2024
Это был весёлый день
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
$29.61 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$27.63 за человека
Водная прогулка
День приключений в заливе Нячанг: снорклинг, рыбалка, барбекю и пляжи
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
29 ноя в 08:30
$44.61 за человека