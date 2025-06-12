Отправьтесь в увлекательное полудневное приключение в залив Нячанг — погружение в кристально чистые воды и снорклинг среди ярких коралловых рифов с последующим вкусным барбекю на лодке под живую музыку.
Описание водной прогулкиСнорклинг у островов Отправьтесь на лодке в стиле Тики Гавайи к трём живописным островным локациям. Погрузитесь в прозрачные воды, чтобы исследовать красочные коралловые рифы и ярких морских обитателей. Барбекю и отдых на борту После снорклинга насладитесь вкусным обедом-барбекю, подаваемым прямо на лодке. Расслабьтесь под звуки живой, спокойной музыки в тропической атмосфере. Эта экскурсия — идеальное сочетание подводных открытий и атмосферных музыкальных развлечений, подарит незабываемые впечатления. Важная информация:
- Что взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем.
- В случае плохой погоды мы сообщим о возможности сменить место для дайвинга на более подходящее.
- Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом не позднее, чем за день до начала тура, чтобы мы могли приготовить для вас вегетарианское блюдо.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Снаряжение для снорклинга
- Чайная пауза с домашней выпечкой
- Обед-барбекю
- Стоячий паддлбординг (SUP)
- Входные билеты
- Минеральная вода
- Туалет на лодке
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем
- В случае плохой погоды мы сообщим о возможности сменить место для дайвинга на более подходящее
- Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом не позднее, чем за день до начала тура, чтобы мы могли приготовить для вас вегетарианское блюдо
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 июн 2025
Это был потрясающий опыт — всё было очень хорошо организовано! Вся команда была очень приятной и гостеприимной. Для меня даже приготовили отдельное вегетарианское блюдо, а также подавали вкусные закуски и чай. Чувствовалось, что они серьёзно относятся к безопасности каждого участника. Рекомендую на 100%!
А
Александр
4 мар 2025
Я из Нячанга и никогда не слышал об этой экскурсии, решил попробовать — и влюбился в свой город ещё больше!
А
Алёна
22 мар 2024
Наш гид Фук был очень обаятельным и подробно всё объяснял. Снорклинг был отличный, а еда вкусная. Без спешки и много времени на исследование
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$79 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Нячанге
Вас ждет незабываемая водная прогулка в Нячанге. Путешествие к островам Дам Бэй и Хон Мун подарит вам возможность увидеть подводные пещеры и ярких рыб
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$40 за человека
-
5%
Водная прогулка
Релакс в Нячанге: снорклинг и барбекю
Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
29 ноя в 08:15
$39
$41 за человека