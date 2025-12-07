Забирайтесь на сёрф и покорите волну — у вас точно всё получится! С вами будет дипломированный профессионал с большим опытом работы. Мы выдадим всё необходимое, всё расскажем и во всём поможем. А ещё накормим обедом после урока. Будет весело и спортивно!
Описание экскурсии
7:00 — встреча в вашем отеле.
7:40 — посещение Парка сказок. Немного погуляем и развеемся.
10:00 — прибытие на пляж Бай Зай. Дорога до пляжа пролегает по живописной местности — вы будете наслаждаться видами и слушать интересные рассказы про Вьетнам.
10:00–12:00 — урок сёрфинга. Вы почувствуете свою силу управления доской и испытаете ощущения адреналина, радости и свободы.
12:00 — обед с прохладительным напитком и кокосом.
13:00 — обратная дорога в Нячанг.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты в парк, бутылка воды, футболка для сёрфа, аренда доски, обед с прохладительным напитком и кокосом
- Ставим на доску взрослых и детей от 7 лет
- Интересно будет тем, кто уже катался на сёрфе, и тем, кто только хочет начать
- С вами буду я или другой гид из нашей команды. Тренер — дипломированный учитель Кирилл
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
