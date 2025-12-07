Забирайтесь на сёрф и покорите волну — у вас точно всё получится! С вами будет дипломированный профессионал с большим опытом работы. Мы выдадим всё необходимое, всё расскажем и во всём поможем. А ещё накормим обедом после урока. Будет весело и спортивно!

Описание экскурсии

7:00 — встреча в вашем отеле.

7:40 — посещение Парка сказок. Немного погуляем и развеемся.

10:00 — прибытие на пляж Бай Зай. Дорога до пляжа пролегает по живописной местности — вы будете наслаждаться видами и слушать интересные рассказы про Вьетнам.

10:00–12:00 — урок сёрфинга. Вы почувствуете свою силу управления доской и испытаете ощущения адреналина, радости и свободы.

12:00 — обед с прохладительным напитком и кокосом.

13:00 — обратная дорога в Нячанг.

Организационные детали