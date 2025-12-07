Мои заказы

Сёрфинг в Нячанге

Поймать волну свободы в Южно-Китайском море
Забирайтесь на сёрф и покорите волну — у вас точно всё получится! С вами будет дипломированный профессионал с большим опытом работы. Мы выдадим всё необходимое, всё расскажем и во всём поможем. А ещё накормим обедом после урока. Будет весело и спортивно!
Сёрфинг в Нячанге© Ольга
Сёрфинг в Нячанге© Ольга
Сёрфинг в Нячанге© Ольга

Описание экскурсии

7:00 — встреча в вашем отеле.

7:40 — посещение Парка сказок. Немного погуляем и развеемся.

10:00 — прибытие на пляж Бай Зай. Дорога до пляжа пролегает по живописной местности — вы будете наслаждаться видами и слушать интересные рассказы про Вьетнам.

10:00–12:00 — урок сёрфинга. Вы почувствуете свою силу управления доской и испытаете ощущения адреналина, радости и свободы.

12:00 — обед с прохладительным напитком и кокосом.

13:00 — обратная дорога в Нячанг.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты в парк, бутылка воды, футболка для сёрфа, аренда доски, обед с прохладительным напитком и кокосом
  • Ставим на доску взрослых и детей от 7 лет
  • Интересно будет тем, кто уже катался на сёрфе, и тем, кто только хочет начать
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды. Тренер — дипломированный учитель Кирилл

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
читать дальше

воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.

