Южные острова – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Южные острова» в Нячанге на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Снорклинг с русалками в Нячанге
6.5 часов
3 отзыва
Билеты
Водная прогулка и снорклинг
Погрузитесь в волшебный подводный мир Южно-Китайского моря, наслаждайтесь шоу русалок и яркими фото. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
$55 за билет
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
4 часа
Водная прогулка
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Đò Dân Sinh Phú Quý
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$33 за человека
Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
На катере
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на Южные острова из Нячанга
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
от $520 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Герасимец
    3 мая 2025
    Снорклинг с русалками в Нячанге
    Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво! Экскурсия хорошо организована. Огромное
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    большое за экскурсию Татьяне и всей команде! Утром забрали нас с отеля и привезли на причал, там организована была лодка на которой мы поплыли. Во время экскурсии будет две остановки. Одна остановка будет с шоу с русалками, где будет возможность смотреть под водой шоу с русалками, а также с ними поплавать и пофотографироваться. Как же это красиво и восхитительно! А вторая остановка возле рифа, где будет возможность заняться свободным снорклингом. Во время прогулки будут в неограниченном количестве фрукты, чай, вода, также будет полноценный обед. Экскурсия на пол дня, так что не утомительно, а время провели просто замечательно. По завершению экскурсии нам в качестве подарка были отправлены все видео и фотографии с этой поездки. С поездки нужно привозить хорошие воспоминания и эмоции и эта экскурсия нам их подарила. Незабываемо! Рекомендую!

    Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!
  • А
    Александр
    8 апреля 2025
    Снорклинг с русалками в Нячанге
    Отличная прогулка по морю! Красочное подводное представление с русалками. Хорошая организация прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Южные острова»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в мае 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Южные острова" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 520. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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