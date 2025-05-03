Билеты
Водная прогулка и снорклинг
Погрузитесь в волшебный подводный мир Южно-Китайского моря, наслаждайтесь шоу русалок и яркими фото. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
$55 за билет
Водная прогулка
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Đò Dân Sinh Phú Quý
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$33 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка на Южные острова из Нячанга
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
от $520 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГерасимец3 мая 2025Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво! Экскурсия хорошо организована. Огромное
- ААлександр8 апреля 2025Отличная прогулка по морю! Красочное подводное представление с русалками. Хорошая организация прогулки.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Южные острова»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в мае 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Южные острова" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 520. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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