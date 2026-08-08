Начните отдых во Вьетнаме без лишних забот или с комфортом завершите поездку. Мы встретим вас в аэропорту или у вашего отеля, поможем с багажом и отвезём по нужному адресу. Вам останется только устроиться поудобнее и наслаждаться дорогой.
Описание трансфер
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova или Toyota Fortuner.
- После бронирования вы получите подробную инструкцию по встрече в Whats.
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Если вам нужен трансфер из аэропорта не в центр Нячанга или в другой город, уточняйте, пожалуйста, стоимость до предоплаты С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или отеле в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Входит в следующие категории Нячанга
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