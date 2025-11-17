Мои заказы

В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе

Отправьтесь в насыщенное путешествие по самому атмосферному городу Вьетнама.

Вы посетите буддийские храмы, увидите легендарный водопад, попробуете дорогой кофе и заглянете в самый необычный отель Далата. Вас ждут фермы, пагоды, живописные виды и погружение в жизнь местных жителей. Экскурсия занимает весь день и наполнена яркими открытиями.
5
10 отзывов
Описание экскурсии

Храмы, водопады и необычные места Вы увидите знаменитый водопад Датанла и спуститесь к нему на электросанях — это яркое приключение для взрослых и детей. Посетите главный дзен-буддийский монастырь Вьетнама — пагоду Чук Лам, а также удивительный храм Линь Фык, украшенный тысячами разбитых ваз. Здесь находится колокол желаний, и у вас будет шанс загадать своё самое заветное. Кофе, фермы и гастрономические открытия Вы побываете на ферме люваков, понаблюдаете за этими необычными животными и продегустируете самый дорогой кофе в мире. На кофейном заводе La Viet увидите все этапы производства specialty coffee и сможете попробовать напиток прямо у источника. По дороге вы познакомитесь с кофейными плантациями, цветочными и клубничными теплицами, которыми славится Далат. История города и знаменитый «Crazy House» Вы посетите «Крези Хаус» — один из самых странных и необычных отелей в мире и главную достопримечательность Далата. Я расскажу историю появления города, особенности политики и быта Вьетнама, а также отвечу на любые вопросы. Весь день вы будете окружены свежим горным климатом и неповторимой атмосферой Далата. Важная информация:
  • Поездка в Далат подходит детям любого возраста, если они нормально переносят горный серпантин и длительную дорогу (около 3 часов в одну сторону, с остановками каждые 50 минут).
  • Отдельно по желанию оплачивается обед.
  • Если собираетесь заходить в буддийские храмы, возьмите с собой (или наденьте сразу) вещи, которые будут прикрывать ваши плечи и колени.

Вт, Ср, Пт, Сб (время по запросу туриста)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ферма люваков
  • Водопад Датанла
  • Пагода Чук Лам
  • Гостиница «Крези Хаус»
  • Кофейный завод La Viet
  • Пагода Линь Фык
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, Ср, Пт, Сб (время по запросу туриста)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Д
Дарья
17 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию. Было очень много впечатлений. Влад отличный экскурсовод, интересный рассказчик и опытный водитель. Экскурсия очень насыщенная, огромное количество новых впечатлений. Крейзи хаус необычное и интересное место. Поездка на электросанях оставила очень много впечатлений. Понравилось вообще всё.
Е
Екатерина
8 ноя 2025
Огромное спасибо Владу за проведенную экскурсию, мы получили потрясающие эмоции. Влад может поддержать разговор на любые темы, и очень интересно рассказывает про Далат. Крайне рекомендуем данную экскурсию, если хотите, чтобы ваша поездка в Далат получилась незабываемый.
Л
Лада
27 окт 2025
Спасибо Владу за прекрасную экскурсию, интересный рассказчик и собеседник, прекрасный организатор. Поставили бы 10 звёзд, если бы это было возможно. Понравилось, рекомендуем.
О
Ольга
12 окт 2025
Привет! Экскурсией очень довольны. Мы заранее обсудили с Владом наш маршрут и немного его изменили. Любим гибкий подход. Ощущение, что Влад владеет любой информацией. Мы не находились ни минуты без разговоров, но мы так любим. Конечно, я порекомендую Влада, как гида и просто интересного человека.
Б
Балашов
12 окт 2025
Огромное спасибо Владу за очень интересную и познавательную экскурсию.
В
Виталий
11 окт 2025
Влад отличный собеседник! Подъехал вовремя прямо к отелю, хорошо знает дорогу, всё успели с запасом по времени. Авто отличный.

Влад может рассказать практически всё, а где не знает, то честно в
этом признаётся. Это очень хорошо, потому что есть такие гиды, которые начинают придумывать.

Очень важный момент, речь у Влада поставлена интеллигентно, сразу видно что человек интеллектуал. Чего не могу сказать про других гидов, которые водили групповые экскурсии, и иногда случайно попадались нам на локациях (пару раз мы думали что это представители русского быдла, оказалось это были гиды русскоязычных агентств). Поэтому, если сомневаетесь стоит ли тратить деньги на индивидуальную экскурсию, моя рекомендация - стоит.

Влад порекомендовал несколько интересных вариантов шопинга и общепита. Дорога прошла незаметно, локации подобраны хорошо.

Если поедем куда-нибудь ещё, будем обращаться к Владу.

А
Альбина
7 окт 2025
Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы с мужем остались в восторге от поездки в Далат!!! Это было не только интересно
и познавательно (чего и ждёшь от экскурсии), но ещё и очень весело!) Наша поездка получилось спонтанной, поэтому выбор пал на Влада быстро и практически без раздумий (спасибо отзывам)
И мы не пожалели ни на секунду о своей спонтанности, поездка вышла замечательной, вкусной, вдохновляющей и, главное, безумно интересной! Хочется и дальше исследовать эту многогранную страну, узнавать особенности языка, религии и культуры, вовлечься в местные традиции и изучать маленькие местные особенности!)

В общем, гид рекомендован всем друзьям и знакомым! Как и экскурсия в Далат! Как и сам Вьетнам!)

Н
Наталья
30 сен 2025
Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать с ним, узнали много нового о стране и её традициях. Если захотите что-нибудь скорректировать, то легко подстроится под ваши запросы и желания. Все локации были интересны, никакой гонки, все успели. Спасибо за рекомендации, было действительно полезно. От души рекомендую, лучшая экскурсия.
А
Алсу
10 сен 2025
Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
Далат — это по-настоящему особенное место во Вьетнаме, и наша экскурсия в этот""город вечной весны"" превзошла все ожидания! Если вы устали от жары побережья и
хотите окунуться в атмосферу французского шарма, прохладного воздуха и живописных гор, Далат — идеальный выбор, особенно с правильно подобранным гидом.
Наш день был расписан идеально, что позволило увидеть самые знаковые и захватывающие дух локации. Мы начали наше приключение с Сумасшедшего Дома (Crazy House / Hang Nga Guesthouse) – это архитектурное чудо, которое заставляет почувствовать себя героем какой-то сюрреалистической сказки.
Огромное впечатление произвел монастырь Чук Лам Дзен, идеальное место для умиротворения и медитации.
Также у нас был вкусный обед на маленьком кофейном заводике, где можно приобрести кофе категории Specialtу.

Но настоящей жемчужиной нашего путешествия стал наш гид Влад Его работа была просто безупречной! С первой минуты было ясно, что перед нами не просто человек, знающий маршрут, а настоящий энтузиаст и профессионал своего дела.

Гид продемонстрировал глубочайшую эрудицию не только в истории и культуре Вьетнама в целом, но и в мельчайших деталях, касающихся Далата. Он рассказывал о французском колониальном прошлом, местных традициях, особенностях выращивания кофе, значении символов в буддизме, и даже о местной флоре и фауне, что делало каждый пункт нашего маршрута живым и наполненным смыслом.

Помимо обширных знаний, гид был невероятно внимателен к каждому участнику группы, прекрасно владел русским языком, обладал отличны чувством юмора и всегда был готов ответить на любые вопросы, помочь с фотографиями или советом. Благодаря его энергии экскурсия превратилась в подлинное погружение в атмосферу Далата.

В целом, эта экскурсия в Далат стала одним из самых ярких впечатлений от поездки во Вьетнам. Красота природы, уникальная архитектура и, конечно же, потрясающая работа гида — всё это сделало наш день незабываемым. Очень рекомендуем этот маршрут, и если вам посчастливится, отправляйтесь в путь с таким же замечательным и эрудированным сопровождающим!

Е
Елена
7 сен 2025
Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник, на все заданные вопросы отвечал очень развернуто 👍🏻 Было безумно интересно, комфортно и весело. Бронируйте экскурсию у Влада, не пожалеете!

