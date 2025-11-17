Отправьтесь в насыщенное путешествие по самому атмосферному городу Вьетнама.
Вы посетите буддийские храмы, увидите легендарный водопад, попробуете дорогой кофе и заглянете в самый необычный отель Далата. Вас ждут фермы, пагоды, живописные виды и погружение в жизнь местных жителей. Экскурсия занимает весь день и наполнена яркими открытиями.
Описание экскурсииХрамы, водопады и необычные места Вы увидите знаменитый водопад Датанла и спуститесь к нему на электросанях — это яркое приключение для взрослых и детей. Посетите главный дзен-буддийский монастырь Вьетнама — пагоду Чук Лам, а также удивительный храм Линь Фык, украшенный тысячами разбитых ваз. Здесь находится колокол желаний, и у вас будет шанс загадать своё самое заветное. Кофе, фермы и гастрономические открытия Вы побываете на ферме люваков, понаблюдаете за этими необычными животными и продегустируете самый дорогой кофе в мире. На кофейном заводе La Viet увидите все этапы производства specialty coffee и сможете попробовать напиток прямо у источника. По дороге вы познакомитесь с кофейными плантациями, цветочными и клубничными теплицами, которыми славится Далат. История города и знаменитый «Crazy House» Вы посетите «Крези Хаус» — один из самых странных и необычных отелей в мире и главную достопримечательность Далата. Я расскажу историю появления города, особенности политики и быта Вьетнама, а также отвечу на любые вопросы. Весь день вы будете окружены свежим горным климатом и неповторимой атмосферой Далата. Важная информация:
- Поездка в Далат подходит детям любого возраста, если они нормально переносят горный серпантин и длительную дорогу (около 3 часов в одну сторону, с остановками каждые 50 минут).
- Отдельно по желанию оплачивается обед.
- Если собираетесь заходить в буддийские храмы, возьмите с собой (или наденьте сразу) вещи, которые будут прикрывать ваши плечи и колени.
Вт, Ср, Пт, Сб (время по запросу туриста)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ферма люваков
- Водопад Датанла
- Пагода Чук Лам
- Гостиница «Крези Хаус»
- Кофейный завод La Viet
- Пагода Линь Фык
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, Ср, Пт, Сб (время по запросу туриста)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
17 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию. Было очень много впечатлений. Влад отличный экскурсовод, интересный рассказчик и опытный водитель. Экскурсия очень насыщенная, огромное количество новых впечатлений. Крейзи хаус необычное и интересное место. Поездка на электросанях оставила очень много впечатлений. Понравилось вообще всё.
Е
Екатерина
8 ноя 2025
Огромное спасибо Владу за проведенную экскурсию, мы получили потрясающие эмоции. Влад может поддержать разговор на любые темы, и очень интересно рассказывает про Далат. Крайне рекомендуем данную экскурсию, если хотите, чтобы ваша поездка в Далат получилась незабываемый.
Л
Лада
27 окт 2025
Спасибо Владу за прекрасную экскурсию, интересный рассказчик и собеседник, прекрасный организатор. Поставили бы 10 звёзд, если бы это было возможно. Понравилось, рекомендуем.
О
Ольга
12 окт 2025
Привет! Экскурсией очень довольны. Мы заранее обсудили с Владом наш маршрут и немного его изменили. Любим гибкий подход. Ощущение, что Влад владеет любой информацией. Мы не находились ни минуты без разговоров, но мы так любим. Конечно, я порекомендую Влада, как гида и просто интересного человека.
Б
Балашов
12 окт 2025
Огромное спасибо Владу за очень интересную и познавательную экскурсию.
В
Виталий
11 окт 2025
Влад отличный собеседник! Подъехал вовремя прямо к отелю, хорошо знает дорогу, всё успели с запасом по времени. Авто отличный.
А
Альбина
7 окт 2025
Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы с мужем остались в восторге от поездки в Далат!!! Это было не только интересно
Н
Наталья
30 сен 2025
Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать с ним, узнали много нового о стране и её традициях. Если захотите что-нибудь скорректировать, то легко подстроится под ваши запросы и желания. Все локации были интересны, никакой гонки, все успели. Спасибо за рекомендации, было действительно полезно. От души рекомендую, лучшая экскурсия.
А
Алсу
10 сен 2025
Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
Е
Елена
7 сен 2025
Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник, на все заданные вопросы отвечал очень развернуто 👍🏻 Было безумно интересно, комфортно и весело. Бронируйте экскурсию у Влада, не пожалеете!
