Насыщенное приключение в Далате

Погрузитесь в атмосферу Далата, отправившись в индивидуальное путешествие из Нячанга. Вас ждут горные пейзажи, уникальные храмы и живописные водопады
Экскурсия в Далат предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами и погрузиться в атмосферу умиротворения. Участники смогут посетить Храм стеклянных осколков, водопад Датанла и глиняную деревню. Путешествие начинается с захватывающего подъёма в горы, где можно сделать потрясающие фотографии. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания о Далате
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на горный серпантин
  • 🏞️ Водопад Датанла и тропическая растительность
  • 🕌 Храм стеклянных осколков с мозаичной архитектурой
  • 🛷 Электросани для быстрого спуска
  • 🗿 Скульптура «Бесконечное озеро» - идеальная фототочка
Насыщенное приключение в Далате
Насыщенное приключение в Далате© Вячеслав
Насыщенное приключение в Далате© Вячеслав
Что можно увидеть

  • Храм стеклянных осколков
  • Водопад Датанла
  • Глиняная деревня
  • Скульптура «Бесконечное озеро»
  • Золотой Будда

Описание экскурсии

Дорога из Нячанга в Далат. Начнём с живописного подъёма в горы, где вы насладитесь завтраком и невероятными видами. По дороге в Далат будем делать остановки для фото на фоне горных пейзажей, кофейных плантаций и других интересных мест.

Пагода Линь Фуок, также известная как Храм стеклянных осколков — поражает мозаичной архитектурой, созданной из сотен кусочков керамики и стекла. Вы сможете загадать желание и ударить в колокол.

Водопад Датанла в ущелье с пышной тропической растительностью. Добраться до водопада можно с помощью скоростных электросаней. Если вы предпочитаете пешую прогулку, выберем её.

Глиняная деревня со скульптурами и постройками, воссоздающими Далат в миниатюре с его основными достопримечательностями.

Cкульптура «Бесконечное озеро» — два лица, мужское и женское, вырезанные из камня. Возможно, это одна из лучших фототочек во Вьетнаме.

Золотой Будда — статуя на одном из холмов Далата, символ спокойствия и духовности.

В путешествии поговорим:

  • о современном Далате и его нынешней популярности среди путешественников
  • культурных особенностях города
  • флоре и фауне Далата — местных и завезённых эндемиках
  • истории и культуре страны
  • вьетнамских верованиях и необычных религиях, которые есть только здесь — например, о каодаизме

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, входные билеты
  • Поедем на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
  • Поездка из Нячанга в Далат по горному серпантину займёт около 3 часов в одну сторону
  • Маршрут может быть скорректирован исходя из ваших пожеланий
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 215 туристов
Меня зовут Вячеслав. Более 7 лет я провожу экскурсии во Вьетнаме как в групповом, так и в индивидуальном формате. С удовольствием организую для вас незабываемую поездку, учту ваши пожелания, позабочусь о важных мелочах, так что вам останется только получать приятные впечатления и ни о чём не переживать!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ольга
Ольга
21 окт 2025
Ну что же, словами нашу приключение описать очень сложно, это надо прожить. Мы это сделали и не жалеем ни секунды проведенного времени. Вячеслав отлично знает не только историю Далата, но
в целом историю средневекового Вьетнама, его колониальный период, настоящее и возможно будущее)))). Мы узнали множество интересных фактов о Вьетнаме о которых даже и не подозревали. Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было настолько четко организовано, интересно и увлекательно, что мы были не готовы к ее окончанию. Мы увидели и услышали не только запланированное по программе, а намного большее, что не просто передать словами. Позитивный настрой Вячеслава и его чувство юмора сделали экскурсию незабываемой.
Однозначно рекомендуем Вячеслава всем, кто хочет узнать и погрузится в историю Вьетнама и просто прекрасно провести время!!! Ну а мы обязательно вернемся еще раз не только во Вьетнам, но и к Вячеславу за новыми впечатлениями и эмоциями!!!
Отдельное спасибо водителю Хуану, наша экскурсия была комфортной и безопасной!

Ну что же, словами нашу приключение описать очень сложно, это надо прожить. Мы это сделали и не жалеем ни секунды проведенного времени. Вячеслав отлично знает не только историю Далата, но
Екатерина
Екатерина
5 сен 2025
Экскурсия в Далат с Вячеславом нам понравилась. Гид дает общий хороший уровень сервиса на протяжении всего пути - от старта общения и до его завершения:
1. Быстрая скорость ответов, возможность согласовать
и изменить маршрут под себя.
2. Хороший тайминг, все без опозданий.
3. Мелочи вроде воды в салоне, остановиться позавтракать перед длинным участком дороги, сделать передышку на чай. К концу дня есть понимание, что такую насыщенную программу без этих мелочей было бы выдержать сложнее.
4. Хорошая база знаний, соединенная с опытом жизни во Вьетнаме, которая дает Вячеславу возможность поддержать любую тему и внутри, и вне основной программы тура.
Экскурсия получилась насыщенная на эмоции и знания, Слава был включен в общение с 6 утра и до 9 вечера, за что спасибо тебе, Слава, огромное)
Только приятные впечатления)

Экскурсия в Далат с Вячеславом нам понравилась. Гид дает общий хороший уровень сервиса на протяжении всего
И
Инна
17 авг 2025
Обязательный к посещению город Далат, для тех кто, хочет выдохнуть после жары Нячанга, полюбоваться горными пейзажами. Дорога живописная, время пролетает незаметно в разговорах о прошлом, настоящим и будущем Вьетнама.
Вячеслав отличный гид, найдет подход к любому! Забота, спокойствие, непринуждённая обстановка и множество полезной и интересной информации ждут вас на этой экскурсии.
Наталья
Наталья
13 авг 2025
Провели незабываемый день с Вячеславом в Нячанге. Вячеславом с новой, хорошей стороны показал Азию (до этого были неприятные воспоминания о Тае) и мы влюбились в неё. Вячеслав учёл все наши пожелания, никуда не торопил и очень интересно рассказывал. Огромное спасибо за экскурсию!
И
Инна
1 авг 2025
Безусловно рекомендуем Вячеслава и прекрасно организованную экскурсию! Все детали обсудили накануне и немного корректировали по ходу поездки с учетом наших пожеланий и доступного времени.
Поездка была очень познавательной и прошла в
дружелюбной позитивной атмосфере, все было четко и без задержек: нас не торопили и в то же время мы нигде не ждали. От Вячеслава узнали много интересного об истории Вьетнама, местном укладе и вьетнамцах. Самые приятные воспоминания об этой поездке в Далат!

А
Анжела
17 июл 2025
Огромное спасибо Вячеславу за проведенную экскурсию! Очень интересно, гид прекрасно владеет темой и очень интересно рассказывал как в общем про историю страны, так и подробно про все посещаемые места. Маршрут можно корректировать, были учтены все наши пожелания. Однозначно рекомендую! Приключение действительно получилось очень насыщенным)
Н
Нина
13 июл 2025
Вячеслав - прекрасный гид, рассказчик и собеседник. Организовал и провел индивидуальную экскурсию по маршруту Нячанг - Далат, в течение которой достаточное количество времени занимает трансфер на машине, однако никакого дискомфорта
это не доставляет. Все очень удобно и доброжелательно. Всю дорогу Вячеслав рассказывал историю и интересные факты о Вьетнаме, в результате чего сложилась более цельное представление о стране и ее народе, грамотно и полно отвечал на интересующие нас вопросы. Также разбавлял информацию рассказами о произошедших с ним ситуациях, связанных с вьетнамцами и жизнью здесь, что позволило лучше понять народ и их культуру. Общение с Вячеславом доставило большое удовольствие, маршрут интересный и очень красивый, можно сделать множество фото и насладиться городом и его видом. Экскурсия очень понравилась, дети остались в восторге! Огромное спасибо за неё Вячеславу!

Н
Наталья
11 июл 2025
Весь день были в заботливых руках Вячеслава. Вячеслав заранее по телефону оговорил все наши пожелания и обсудил маршрут, что уже очень подкупило, сразу чувствуется профессиональный подход к пожеланиям гостей. Весь
маршрут и его тайминг были спланировали для нас индивидуально, за что огромное спасибо (мы не готовы были рано вставать, но хотели много успеть). И надо же с Вячеславом день прошел насыщенно, интересно, и успели все посмотреть по намеченному плану! Слава очень интересный, интеллигентный собеседник с хорошим чувством юмора, со знанием истории страны. Очень ценно для нас было услышать его собственный опыт и восприятие местного уклада через годы проживания в этой удивительной стране! Спасибо большое! Счастливы!

S
SOFIIA
6 мая 2025
Ездила в Далат с Вячеславом. Поездкой очень довольна. Вячеслав отличный собеседник, легко перестраивает маршрут по Вашему желанию. Общение с ним было приятным. В поездке было весело, посмотрела почти все, что
хотела… Пишу "почти" только потому, что солнышко уже село, а мне все еще на хотелось покидать этот прекрасный город. Мы задержались с возвращением примерно часа на два, но со стороны гида не было ни единого упрека). Водитель, правда был немного не доволен, но Вячеслав решил и этот вопрос. Кто еще думает, ехать ли в Далат с этим гидом, оставьте сомнения, смело заказывайте экскурсию, вам точно понравится). Удачи всем и хорошего отдыха.

Л
Людмила
6 мая 2025
С Вячеславым совершили поездку в г. Далат. Выехали из отеля в 7 утра и вернулись в 19. Программа включала все основные достопримечательности. Путешествие прошло в доброй и дружеской атмосфере. По
дороге Вячеслав рассказал очень много интересного о Вьетнаме. Нам всем все очень понравилось. Всем рекомендуем Вячеслава как профессионального и ответственного экскурсовода. А сами уже едем с Вячеславом ещё на одну экскурсию.

С Вячеславым совершили поездку в г. Далат. Выехали из отеля в 7 утра и вернулись в
О
Олеся
14 апр 2025
Необычный отзыв — не столько о экскурсии, сколько о человеке.
Я обычно не пишу отзывы. Ни за деньги, ни просто так — считаю своё мнение слишком индивидуальным. Но в этом случае
хочу поделиться не столько впечатлениями об экскурсии, сколько словами благодарности человеку.
Наше знакомство со Славой (Вячеславом) началось с обсуждения экскурсии в Далат на Tripster. Позади осталась уже сама поездка, эмоции улеглись, но осталось ощущение тёплого и комфортного общения, поддержки и заботы.
У нас был индивидуальный тур — мы путешествовали вчетвером, и каждому Слава находил подход, отвечал на любые, даже самые странные вопросы. Это было не только интересно и познавательно, но и невероятно комфортно. Ни капли усталости — только интерес и ощущение, что ты в надёжных руках.
Слава был рядом не только на экскурсиях, но и в городе — подсказывал, где попробовать настоящую вьетнамскую кухню, какие места стоит увидеть, как не переплатить. Стоило написать вопрос — и в ответ приходила полная инструкция: как пройти, как доехать, сколько это должно стоить.
P.S. Этому человеку я без колебаний доверяю самое дорогое — сопровождение моей дочери, которой всего 18, в её первой самостоятельной поездке во Вьетнам. И это, пожалуй, говорит больше любых слов.

