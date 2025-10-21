Экскурсия в Далат предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами и погрузиться в атмосферу умиротворения. Участники смогут посетить Храм стеклянных осколков, водопад Датанла и глиняную деревню. Путешествие начинается с захватывающего подъёма в горы, где можно сделать потрясающие фотографии. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания о Далате

Дорога из Нячанга в Далат. Начнём с живописного подъёма в горы, где вы насладитесь завтраком и невероятными видами. По дороге в Далат будем делать остановки для фото на фоне горных пейзажей, кофейных плантаций и других интересных мест.

Пагода Линь Фуок, также известная как Храм стеклянных осколков — поражает мозаичной архитектурой, созданной из сотен кусочков керамики и стекла. Вы сможете загадать желание и ударить в колокол.

Водопад Датанла в ущелье с пышной тропической растительностью. Добраться до водопада можно с помощью скоростных электросаней. Если вы предпочитаете пешую прогулку, выберем её.

Глиняная деревня со скульптурами и постройками, воссоздающими Далат в миниатюре с его основными достопримечательностями.

Cкульптура «Бесконечное озеро» — два лица, мужское и женское, вырезанные из камня. Возможно, это одна из лучших фототочек во Вьетнаме.

Золотой Будда — статуя на одном из холмов Далата, символ спокойствия и духовности.

В путешествии поговорим:

о современном Далате и его нынешней популярности среди путешественников

культурных особенностях города

флоре и фауне Далата — местных и завезённых эндемиках

истории и культуре страны

вьетнамских верованиях и необычных религиях, которые есть только здесь — например, о каодаизме

Организационные детали