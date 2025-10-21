5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на горный серпантин
- 🏞️ Водопад Датанла и тропическая растительность
- 🕌 Храм стеклянных осколков с мозаичной архитектурой
- 🛷 Электросани для быстрого спуска
- 🗿 Скульптура «Бесконечное озеро» - идеальная фототочка
Что можно увидеть
- Храм стеклянных осколков
- Водопад Датанла
- Глиняная деревня
- Скульптура «Бесконечное озеро»
- Золотой Будда
Описание экскурсии
Дорога из Нячанга в Далат. Начнём с живописного подъёма в горы, где вы насладитесь завтраком и невероятными видами. По дороге в Далат будем делать остановки для фото на фоне горных пейзажей, кофейных плантаций и других интересных мест.
Пагода Линь Фуок, также известная как Храм стеклянных осколков — поражает мозаичной архитектурой, созданной из сотен кусочков керамики и стекла. Вы сможете загадать желание и ударить в колокол.
Водопад Датанла в ущелье с пышной тропической растительностью. Добраться до водопада можно с помощью скоростных электросаней. Если вы предпочитаете пешую прогулку, выберем её.
Глиняная деревня со скульптурами и постройками, воссоздающими Далат в миниатюре с его основными достопримечательностями.
Cкульптура «Бесконечное озеро» — два лица, мужское и женское, вырезанные из камня. Возможно, это одна из лучших фототочек во Вьетнаме.
Золотой Будда — статуя на одном из холмов Далата, символ спокойствия и духовности.
В путешествии поговорим:
- о современном Далате и его нынешней популярности среди путешественников
- культурных особенностях города
- флоре и фауне Далата — местных и завезённых эндемиках
- истории и культуре страны
- вьетнамских верованиях и необычных религиях, которые есть только здесь — например, о каодаизме
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, входные билеты
- Поедем на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
- Поездка из Нячанга в Далат по горному серпантину займёт около 3 часов в одну сторону
- Маршрут может быть скорректирован исходя из ваших пожеланий
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке
Вячеслав отличный гид, найдет подход к любому! Забота, спокойствие, непринуждённая обстановка и множество полезной и интересной информации ждут вас на этой экскурсии.
