Предлагаю вам взглянуть на Вьетнам по-новому — с точки зрения профессионального фотографа и опытного гида.
Мы посетим несколько красочных мест на выбор: водопады Ва Но, сад камней или остров Орхидей, а если захотите — улочки Нячанга и аутентичный вьетнамский рынок. Полюбуемся каждой локацией и запечатлим ваши эмоции на снимках.
Мы посетим несколько красочных мест на выбор: водопады Ва Но, сад камней или остров Орхидей, а если захотите — улочки Нячанга и аутентичный вьетнамский рынок. Полюбуемся каждой локацией и запечатлим ваши эмоции на снимках.
Описание фото-прогулки
Выбирайте для съёмки 4 локации:
- Водопады Ba Ho — джунгли, вода, движение, живая природа
- Пещеру свиньи — дикая локация с характером
- Остров Орхидей — тропическая эстетика и ароматный воздух
- Сад камней — минимализм, фактура, океан
- Вьетнамские улочки и рынок — жизнь, цвет, аутентика
- Сказочный лес — атмосфера чудес и мягкий свет
- Скрытые уголки Нячанга вдали от туристических троп
Маршрут будет выстроен как последовательность сцен, а не случайный набор мест.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Kia Carnival или Lexus LM 350, вход на платные локации, вкусные напитки и вьетнамский кофе
- Также можем организовать трансфер из Камрани — это будет стоить $30 (подробнее в переписке)
- Снимаю на камеру Sony Alpha 7 Mark III, объективы: Tamron 28-75mm, f2.8, Sony 35mm f1.8
- Вы получите через облако:
— в течение 24 часов — 100+ исходных фотографий в формате jpgн
— в течение 5 дней — обработанные фото: 50 снимков в цветокоррекции, 25 — в полной ретуши
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид и фотограф, который делает для гостей незабываемый контент и помогает забрать частицу Вьетнама с собой — в сердце и в фотографиях. Провожу как обычные, так и фотоэкскурсии в Нячанге, Дананге и на острове Фукуок. Хочу предложить вам действительно особенный продукт, которого пока нет во Вьетнаме. В первую очередь отдаю предпочтение сервису и стремлюсь, чтобы каждый клиент остался доволен.
Входит в следующие категории Нячанга
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