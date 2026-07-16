Александр — ваш гид в Нячанге Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Я гид и фотограф, который делает для гостей незабываемый контент и помогает забрать частицу Вьетнама с собой — в сердце и в фотографиях. Провожу как обычные, так и фотоэкскурсии в Нячанге, Дананге и на острове Фукуок. Хочу предложить вам действительно особенный продукт, которого пока нет во Вьетнаме. В первую очередь отдаю предпочтение сервису и стремлюсь, чтобы каждый клиент остался доволен.