Сначала — тишина тропического сада с тысячами орхидей, водопадами и дружелюбными оленями на острове Орхидей. Потом — хаос тысяч обезьян и канатный мост на острове Обезьян. Эти две локации объединяют гармонию природы и дикую энергию животных, а трансфер, обед и все входные билеты уже включены в стоимость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $190 за человека

Ваш гид в Нячанге

Описание экскурсии

8:00–9:00 — сбор и трансфер на причал

Короткий инструктаж перед выходом в море.

9:30–12:30 — катер и осмотр острова Орхидей

По пути — плавучие фермы и панорамы залива Ня-Фу. А на острове — тропический сад с сотнями орхидей, водопады, озёра. Прогулка по дорожкам, кормление оленей и страусов. Свободное время на пляже — купание, отдых.

12:00–13:00 — обед

Вьетнамская кухня и красивые виды.

13:00–16:00 — переход на катере и осмотр острова Обезьян

Тысячи обезьян повсюду: кормление, фото, наблюдение за стаями. Канатный мост для смелых. Рассказы гида о повадках и иерархии.

16:00–17:00 — возвращение в Нячанг

Вы узнаете:

почему климат Нячанга идеален для выращивания орхидей и какие редкие сорта встречаются только здесь

чем отличается содержание оленей, страусов и слонов в полудикой среде от обычных зоопарков

как на острове Обезьян появилась огромная популяция макак и как устроена их социальная иерархия

как туризм влияет на диких животных и какие правила помогают сохранять баланс между человеком и природой

Организационные детали