Сначала — тишина тропического сада с тысячами орхидей, водопадами и дружелюбными оленями на острове Орхидей. Потом — хаос тысяч обезьян и канатный мост на острове Обезьян.
Эти две локации объединяют гармонию природы и дикую энергию животных, а трансфер, обед и все входные билеты уже включены в стоимость.
Эти две локации объединяют гармонию природы и дикую энергию животных, а трансфер, обед и все входные билеты уже включены в стоимость.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — сбор и трансфер на причал
Короткий инструктаж перед выходом в море.
9:30–12:30 — катер и осмотр острова Орхидей
По пути — плавучие фермы и панорамы залива Ня-Фу. А на острове — тропический сад с сотнями орхидей, водопады, озёра. Прогулка по дорожкам, кормление оленей и страусов. Свободное время на пляже — купание, отдых.
12:00–13:00 — обед
Вьетнамская кухня и красивые виды.
13:00–16:00 — переход на катере и осмотр острова Обезьян
Тысячи обезьян повсюду: кормление, фото, наблюдение за стаями. Канатный мост для смелых. Рассказы гида о повадках и иерархии.
16:00–17:00 — возвращение в Нячанг
Вы узнаете:
- почему климат Нячанга идеален для выращивания орхидей и какие редкие сорта встречаются только здесь
- чем отличается содержание оленей, страусов и слонов в полудикой среде от обычных зоопарков
- как на острове Обезьян появилась огромная популяция макак и как устроена их социальная иерархия
- как туризм влияет на диких животных и какие правила помогают сохранять баланс между человеком и природой
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- В стоимость входит трансфер, все входные билеты и обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 185 туристов
Ваш гид-резидент в Нячанге! Живу здесь с 2017 года. Не просто гид, а местный житель, влюблённый в этот город. Моя страсть — показывать настоящий Нячанг, скрытый от туристических троп. Почему вам со
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка очень понравилась! Обезьянки на острове прекрасны)
Маршрут хорошо простроен и выверен по времени, Сергей много рассказал про житие во Вьетнаме и очень внимательно следил за безопасностью при нашем общении с обезьянками. На острове орхидей больше времени провели на замечательном пляже, который порадовал тишиной (кроме музыки из бара) и относительной безлюдностью - после шумного Нячанга это было потрясающе)
Маршрут хорошо простроен и выверен по времени, Сергей много рассказал про житие во Вьетнаме и очень внимательно следил за безопасностью при нашем общении с обезьянками. На острове орхидей больше времени провели на замечательном пляже, который порадовал тишиной (кроме музыки из бара) и относительной безлюдностью - после шумного Нячанга это было потрясающе)
Сергей
Ответ организатора:
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А
В целом получили то, что ожидали по содержанию. По таймингу вопросов нет, острова красивые, животные просто потрясающие. Сергей - настоящий повелитель обезьян, знает, как с ними общаться:)) Единственное, что не совпало по ожиданиям - мы ожидала небольшой катер в индивидуальной поездке, а не многолюдный паром, но это, наверное, наше упущение - надо было переспросить.
Сергей
Ответ организатора:
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Экскурсия комфортна даже с маленьким ребенком. Спасибо Сергею, что помогал нам всегда и везде с детской коляской.
Была небольшая накладка с транспортом от отеля, но нас это не напрягло, впечатление не
Была небольшая накладка с транспортом от отеля, но нас это не напрягло, впечатление не
Сергей
Ответ организатора:
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Ю
Отличная прогулка, Сергей -замечательный сопровождающий, было весело, интересно, комфортно, познавательно, непринужденно и хорошо организовано. Спасибо за поездку, рекомендую
Сергей
Ответ организатора:
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И
Отличная экскурсия для ребенка. Сергей опытный гид, все было по плану и в соответствии с описанием. Экскурсию и Сергея рекомендую.
Сергей
Ответ организатора:
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Ю
Всё прошло позитивно, содержательно и очень интересно🤩😊 Сергею большое спасибо за интересную экскурсию!
Сергей
Ответ организатора:
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