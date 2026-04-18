Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции.
Поездка на индивидуальном скоростном катере позволит не зависеть от групп и провести максимум времени на островах в комфортном ритме.
Описание экскурсии
Заберём вас из отеля и отправимся в порт, где будет ждать индивидуальный скоростной катер.
Выйдем в живописный залив и поплывём к острову Орхидей, по пути посмотрим на рыбацкие плавучие фермы. На острове вы проведёте время в тропическом парке: прогуляетесь среди зелени и орхидей, понаблюдаете за животными и отдохнёте у моря.
После отправимся на остров Обезьян. Здесь вас ждёт наблюдение за обезьянами, страусами и другими птицами в естественной среде обитания. А также свободное время, чтобы погулять и сделать яркие фото.
В завершение вернёмся в порт и отвезём вас обратно в отель.
Примерный тайминг
- Путь от порта до первого острова — 15 мин
- Купание и свободное время — 1–1,5 часа
- Прогулка по острову, кормление животных и фото — 1 ч
- Обед — 30–40 мин
- Свободное время и купание — 1 ч
- Путь ко второму острову — 15 мин
- Прогулка, наблюдение за обезьянами — 1 ч
- Свободное время или купание — 1 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться под ваши запросы.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобилях Ford, Toyota или Hyundai, поездка на скоростном катере (спасжилеты предоставляются, перед посадкой проводится инструктаж), входные билеты, обед
- На островах много животных, важно соблюдать осторожность и не оставлять еду без присмотра
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Для гостей, проживающих в районе Камрани, возможен трансфер за дополнительную плату — $30 за автомобиль
- Размер группы может быть увеличен: за каждого дополнительного участника +$60
- Можно заказать услуги профессионального фотографа на весь день — детали в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1955 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Дата посещения: 18 апр 2026
Прошло все замечательно. Наш гид Алим замечательный человек. С учётом что мы достаточно привередливы он просто для нас находка. Было всё идеально с учётом наших пожеланий. Константин спасибо отдельно за гида. Получили массу хороших эмоций плюс ликбез по истории Вьетнама. Рекомендовать плюс 100 % будем друзьями.
поездка отлично организована! позитивный и внимательный гид Артур сделал все, чтобы мы не попали в поток туристов с больших катеров и наш отдых был приватным и спокойным! бонусом, за время поездки, мы узнали о традициях, культуре и обычаях Вьетнамцев больше, чем на других (профельных) экскурсиях, за что Артуру отдельное спасибо!
Хочу поделиться с вами рассказом о действительно идеальном дне. Мы с семьей предпочитаем выбирать поездки, в которых нет необходимости путешествовать по несколько часов по отелям в сборах и отдаем предпочтение
