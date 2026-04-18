Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции. Поездка на индивидуальном скоростном катере позволит не зависеть от групп и провести максимум времени на островах в комфортном ритме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заберём вас из отеля и отправимся в порт, где будет ждать индивидуальный скоростной катер.

Выйдем в живописный залив и поплывём к острову Орхидей, по пути посмотрим на рыбацкие плавучие фермы. На острове вы проведёте время в тропическом парке: прогуляетесь среди зелени и орхидей, понаблюдаете за животными и отдохнёте у моря.

После отправимся на остров Обезьян. Здесь вас ждёт наблюдение за обезьянами, страусами и другими птицами в естественной среде обитания. А также свободное время, чтобы погулять и сделать яркие фото.

В завершение вернёмся в порт и отвезём вас обратно в отель.

Примерный тайминг

Путь от порта до первого острова — 15 мин

Купание и свободное время — 1–1,5 часа

Прогулка по острову, кормление животных и фото — 1 ч

Обед — 30–40 мин

Свободное время и купание — 1 ч

Путь ко второму острову — 15 мин

Прогулка, наблюдение за обезьянами — 1 ч

Свободное время или купание — 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться под ваши запросы.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобилях Ford, Toyota или Hyundai, поездка на скоростном катере (спасжилеты предоставляются, перед посадкой проводится инструктаж), входные билеты, обед

На островах много животных, важно соблюдать осторожность и не оставлять еду без присмотра

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)