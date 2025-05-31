Экскурсии выходного дня в Камакуре

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Камакуре на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Камакура без спешки и толп
Пешая
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
Завтра в 06:00
17 июн в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Прикоснуться к средневековой истории Японии в центре зарождения дзэн-буддизма и касты самураев
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
12 июл в 10:30
13 июл в 10:30
$300 за всё до 5 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пройти по храмам древнего города и разгадать значение каждого божества
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
16 июн в 10:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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    Iurii
    31 мая 2025
    Атмосферная Камакура - место силы японцев
    Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
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    - древние храмы, святилища в горных гротах, тихие улочки и старая железная дорога, идущая вдоль берега океана. При этом добраться туда можно за час на JR при помощи обычной IC карты (например SUICA). Конечно же, всё это привлекает как самих японцев, так и множество туристов, но благодаря Оксане опыт нахождения в толпе туристов удалось свести к минимуму - она мастерски вела нас от одной достопримечательности к другой тихими улочками в обход людных мест, рассказывая легенды и предания древней Японии, и показала несколько храмов, где почти не было туристов, а в одном уединенном святилище вообще почти не было даже самих японцев, и его посещение оставило у нас, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «На выходные»

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  1. Камакура без спешки и толп
  2. Атмосферная Камакура - место силы японцев
  3. Камакура - в поисках Семи богов счастья
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июне 2025
Сейчас в Камакуре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 550. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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