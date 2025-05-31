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- древние храмы, святилища в горных гротах, тихие улочки и старая железная дорога, идущая вдоль берега океана. При этом добраться туда можно за час на JR при помощи обычной IC карты (например SUICA). Конечно же, всё это привлекает как самих японцев, так и множество туристов, но благодаря Оксане опыт нахождения в толпе туристов удалось свести к минимуму - она мастерски вела нас от одной достопримечательности к другой тихими улочками в обход людных мест, рассказывая легенды и предания древней Японии, и показала несколько храмов, где почти не было туристов, а в одном уединенном святилище вообще почти не было даже самих японцев, и его посещение оставило у нас, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений.