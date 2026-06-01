Мы предлагаем погрузиться в глубокую историю Камакуры в комфортном, неспешном ритме.
Этот маршрут соединяет главное — храмы дзэн, Великого Будду, святилище Хатимангу — и колоритные улочки. Экскурсия подойдёт всем, кто хочет понять Японию глубже, любит историю и атмосферные места.
Этот маршрут соединяет главное — храмы дзэн, Великого Будду, святилище Хатимангу — и колоритные улочки. Экскурсия подойдёт всем, кто хочет понять Японию глубже, любит историю и атмосферные места.
Описание экскурсии
- Великий Будда (Дайбуцу) — знаменитая и впечатляющая статуя под открытым небом, бессменный символ Камакуры.
- Величественные храмы древних сёгунов — мы посетим знаковые места, где зарождались самурайская культура и философия.
- Святилище Цуругаока Хатимангу — исторический центр города, тесно связанный с эпохой сёгуната Камакура.
- Атмосферные улочки — прогулка по местам, где можно почувствовать живую, нетуристическую Японию.
Темы
- От камней до столицы: ранняя Камакура.
- Самураи, дзэн и золотой век храмов.
- Будда, храмы и святилища.
- Живая Камакура: улочки, сады и современные традиции.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в храмы – около 1700 иен за чел. За гида платить не нужно.
- Между локациями будем перемещаться на общественном транспорте – 150 иен за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Кита-Камакура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Камакуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я приглашаю вас в незабываемое путешествие по Токио! Япония — это страна, которая покоряет с первого взгляда. Здесь вековые традиции гармонично переплетаются с футуристическими пейзажами, а каждый уголок хранит свою уникальную
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