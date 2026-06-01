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Камакура: один день - тысяча лет

От Великого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
Приглашаем вас в пешеходное путешествие по Камакуре — городу, где бронзовый Будда хранит тишину веков, а богиня Каннон смотрит в душу каждого гостя.

Вас ждут величественные храмы, бамбуковый лес, чайная церемония, прогулка по старинной торговой улице и панорамы, от которых захватывает дух.
Камакура: один день - тысяча лет
Камакура: один день - тысяча лет
Камакура: один день - тысяча лет

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле. Поездка в Камакуру на поезде или автомобиле.

  • Приветствие, краткий инструктаж
  • Раздача карт, бутылок воды и зонтов (по погоде)

11:00 — храм Цуругаока Хатимангу

  • Главный синтоистский храм Камакуры
  • История самураев и клана Минамото
  • Фото у пруда с лотосами и арками тории

11:40 — прогулка по улице Комати-дори

  • Местные закуски: крекеры с васаби, сладости из маття
  • Сувениры и ремесленные лавки
  • Краткий рассказ о торговле в эпоху Эдо

12:30 — храм Хококу-дзи и бамбуковый лес

  • Медитативная прогулка среди бамбука
  • Чайная церемония с маття и вагаси (по желанию)

13:00 — обед

14:00 — Великий Будда (Котоку-ин)

  • Знаменитая бронзовая статуя Амиды
  • Возможность зайти внутрь статуи
  • История создания и реставрации

15:30 — храм Хасэ-дэра

  • Храм Одиннадцатиликой Каннон — богини милосердия
  • Прогулка по террасам с видом на океан
  • Сад с сезонными цветами, пещера Бэнтэн
  • Истории о буддийском сострадании и женских судьбах

18:00 — возвращение в отель

Темы

  • Краткая история города: столица сёгуната в XIII веке
  • Камакура как духовный центр и символ японского Средневековья
  • Особенности маршрута: синтоизм, буддизм, природа и гастрономия

Организационные детали

  • Цуругаока Хатимангу- бесплатно – 30–40 минут
  • Хококу-дзи (бамбуковый лес)- 300 иен (вход)/600 иен с чаем – 30–45 минут
  • Котоку-ин (Великий Будда) – 300 иен взрослые/150 иен дети – 30 минут
  • Хасэ-дэра – 400 иен взрослые/200 иен дети – 45–60 минут
  • Входные билеты в храмы и транспорт — оплачиваются отдельно клиентами на месте.
  • При желании маршрут может быть адаптирован под поездку на такси. Стоимость такси оплачивается клиентами напрямую, по фактическому тарифу.
  • Экскурсия на комфортабельном автомобиле с водителем возможен по предварительному запросу. Машина до 7 человек!
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Камакуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Здравствуйте! Я живу в Японии уже 16 лет. И очень люблю эту страну! Буду рада познакомить вас с традициями и обычаями японцев.

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