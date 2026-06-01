Приглашаем вас в пешеходное путешествие по Камакуре — городу, где бронзовый Будда хранит тишину веков, а богиня Каннон смотрит в душу каждого гостя.
Вас ждут величественные храмы, бамбуковый лес, чайная церемония, прогулка по старинной торговой улице и панорамы, от которых захватывает дух.
Вас ждут величественные храмы, бамбуковый лес, чайная церемония, прогулка по старинной торговой улице и панорамы, от которых захватывает дух.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле. Поездка в Камакуру на поезде или автомобиле.
- Приветствие, краткий инструктаж
- Раздача карт, бутылок воды и зонтов (по погоде)
11:00 — храм Цуругаока Хатимангу
- Главный синтоистский храм Камакуры
- История самураев и клана Минамото
- Фото у пруда с лотосами и арками тории
11:40 — прогулка по улице Комати-дори
- Местные закуски: крекеры с васаби, сладости из маття
- Сувениры и ремесленные лавки
- Краткий рассказ о торговле в эпоху Эдо
12:30 — храм Хококу-дзи и бамбуковый лес
- Медитативная прогулка среди бамбука
- Чайная церемония с маття и вагаси (по желанию)
13:00 — обед
14:00 — Великий Будда (Котоку-ин)
- Знаменитая бронзовая статуя Амиды
- Возможность зайти внутрь статуи
- История создания и реставрации
15:30 — храм Хасэ-дэра
- Храм Одиннадцатиликой Каннон — богини милосердия
- Прогулка по террасам с видом на океан
- Сад с сезонными цветами, пещера Бэнтэн
- Истории о буддийском сострадании и женских судьбах
18:00 — возвращение в отель
Темы
- Краткая история города: столица сёгуната в XIII веке
- Камакура как духовный центр и символ японского Средневековья
- Особенности маршрута: синтоизм, буддизм, природа и гастрономия
Организационные детали
- Цуругаока Хатимангу- бесплатно – 30–40 минут
- Хококу-дзи (бамбуковый лес)- 300 иен (вход)/600 иен с чаем – 30–45 минут
- Котоку-ин (Великий Будда) – 300 иен взрослые/150 иен дети – 30 минут
- Хасэ-дэра – 400 иен взрослые/200 иен дети – 45–60 минут
- Входные билеты в храмы и транспорт — оплачиваются отдельно клиентами на месте.
- При желании маршрут может быть адаптирован под поездку на такси. Стоимость такси оплачивается клиентами напрямую, по фактическому тарифу.
- Экскурсия на комфортабельном автомобиле с водителем возможен по предварительному запросу. Машина до 7 человек!
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Камакуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Здравствуйте! Я живу в Японии уже 16 лет. И очень люблю эту страну! Буду рада познакомить вас с традициями и обычаями японцев.
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