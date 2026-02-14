Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
20 фев в 10:30
23 фев в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Исследовать древнюю столицу, прокатиться на ретротрамвае и полюбоваться Фудзи с поэтического мыса
Начало: На станции «Камакура»
21 фев в 11:00
22 фев в 11:00
$120 за человека
