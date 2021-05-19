Полезная информация о Канадзаве
Что нужно знать о Канадзаве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Канадзаве
07:0226
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Канадзава
|По-английски
|Kanazawa
|Столица региона
|Канадзава является столицей региона
|Население города
|458 937 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|-1 м. от уровня моря
Где находится Канадзава на карте
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5
3 отзыва
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