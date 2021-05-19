Всё о Канадзаве

Полезная информация о Канадзаве

Что нужно знать о Канадзаве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Канадзаве
07:0226
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаКанадзава
По-английскиKanazawa
Столица регионаКанадзава является столицей региона
Население города458 937 чел.
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота-1 м. от уровня моря

Где находится Канадзава на карте

Популярные экскурсии в Канадзаве

Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
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Проникнуться философией парка Кэнроку, продегустировать морские деликатесы и посетить дом самурая
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
300
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Увидеть главные достопримечательности старинного города и погрузиться в мир настоящей Японии