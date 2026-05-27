Пройдите по священной горе Фусими-Инари в своём ритме — с аудиогидом в смартфоне.
Вы окажетесь среди тысяч алых ворот, уходящих вглубь леса, услышите легенды о лисах и богах, узнаете смысл этих мест и почувствуете атмосферу японской духовности — спокойную, завораживающую и почти нереальную.
Описание аудиогида
Вы подниметесь на три вершины священной горы Инари.
Пройдете через 10 тысяч ярко-красных ворот тории на фоне густого зелёного леса и сделаете невероятные снимки.
А аудиогид расскажет:
- как один медовый месяц спас Киото от полного разрушения
- почему японцы верят, что их император — бог
- как получить предсказание на будущее
- где можно оставить визитку божеству
- в каком месте нужно потереть, чтобы поднять стоимость ваших акций и вылечить больные колени
Организационные детали
- Вход в Фусими-Инари-тайся бесплатный
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Прогулка не охватывает все достопримечательности Фусими-Инари-тайся
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$14
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Фусими-Инари
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
