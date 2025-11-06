Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
9 ноя в 12:15
16 ноя в 12:15
$139 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$517 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$491 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
5 дек в 09:00
7 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
2 дек в 08:30
3 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
3 дек в 10:00
5 дек в 10:00
$650 за всё до 4 чел.
