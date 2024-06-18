Экскурсии Киото об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Киото на русском языке, цены от €370. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие достопримечательности Киото
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Увлекательное путешествие по Киото: Храм Тысячи ворот Тории и район Гион
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
29 июня в 10:30
30 июня в 10:00
480 за всё до 5 чел.
Культовые памятники Киото
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
29 июня в 18:00
30 июня в 10:00
370 за всё до 22 чел.
Духовная столица - Киото
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Духовная столица - Киото
Туда, где традиции переплетаются с современностью и каждый уголок шепчет истории славного прошлого
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Замечательная экскурсия по Киото, что, безусловно, заслуга Ирины и Олега, который мастерски объезжал все пробки. Мы ехали утренним синкансэном из
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    Токио буквально на один день, но действительно успели охватить все заявленные в туре достопримечательности, причем в спокойном темпе, наслаждаясь видами, познавательной беседой и вкуснейшим мороженым с зеленым чаем. Посмотрели на храмы и сады вблизи, а попутно - на сам Киото, который значительно отличается от нынешней столицы. В квартале Гион даже увидели настоящую гейшу! А после окончания экскурсии осталось время самостоятельно походить по городу и даже посетить дополнительный музей. Ирина с Олегом подвезли нас буквально ко входу - за что отдельная огромнейшая благодарность, поскольку сами мы бы ни за что не успели до закрытия. А в результате остались самые лучшие впечатления от поездки, будем в этих краях вновь - знаем, к кому обращаться за новым маршрутом!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями
  • С
    Стас
    6 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Все было супер! Нам понравилось
  • S
    Sergey
    1 мая 2024
    Культовые памятники Киото
    Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие.
    Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Культовые памятники Киото
    Само название города -Киото,говорит о его огромном историческом и культурном наследии, мы очень ждали эту экскурсию и она полностью себя
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    оправдала! Благодаря нашему гиду,Наталье,мы провели незабываемый день, который позволил нам посетить четыре,очень значимых объекта Киото, Наталья дала очень много информации о них и о истории, обращала наше внимание буквально на все значимое. Прекрасное общение с Натальей, множество полезных советов, обед в классном и интересном месте, замечательные фотографии, все это вместе взятое- неповторимый день в Киото. Слова благодарности Наталье,всем рекомендуем эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    18 апреля 2024
    Культовые памятники Киото
    Спасибо Ирине за отличную работу! Экскурсия была очень насыщенная, но очень интересная. Будем рады встретиться снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
Сейчас в Киото в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 370 до 480. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 45 ⭐ отзывов, цены от €370. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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