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Токио буквально на один день, но действительно успели охватить все заявленные в туре достопримечательности, причем в спокойном темпе, наслаждаясь видами, познавательной беседой и вкуснейшим мороженым с зеленым чаем. Посмотрели на храмы и сады вблизи, а попутно - на сам Киото, который значительно отличается от нынешней столицы. В квартале Гион даже увидели настоящую гейшу! А после окончания экскурсии осталось время самостоятельно походить по городу и даже посетить дополнительный музей. Ирина с Олегом подвезли нас буквально ко входу - за что отдельная огромнейшая благодарность, поскольку сами мы бы ни за что не успели до закрытия. А в результате остались самые лучшие впечатления от поездки, будем в этих краях вновь - знаем, к кому обращаться за новым маршрутом!