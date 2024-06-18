1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Увлекательное путешествие по Киото: Храм Тысячи ворот Тории и район Гион
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
29 июня в 10:30
30 июня в 10:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
29 июня в 18:00
30 июня в 10:00
€370 за всё до 22 чел.
Индивидуальная
8 часов
Духовная столица - Киото
Туда, где традиции переплетаются с современностью и каждый уголок шепчет истории славного прошлого
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июня 2024Замечательная экскурсия по Киото, что, безусловно, заслуга Ирины и Олега, который мастерски объезжал все пробки. Мы ехали утренним синкансэном из
- ННаталья26 мая 2024Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
- ССтас6 мая 2024Все было супер! Нам понравилось
- SSergey1 мая 2024Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие.
- ННаталья25 апреля 2024Само название города -Киото,говорит о его огромном историческом и культурном наследии, мы очень ждали эту экскурсию и она полностью себя
- ДДмитрий18 апреля 2024Спасибо Ирине за отличную работу! Экскурсия была очень насыщенная, но очень интересная. Будем рады встретиться снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
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