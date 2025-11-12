Прогулка по Наре проходит через самые известные и живописные храмы, где можно познакомиться с японскими религиозными традициями. А напоследок вас ждет приятное знакомство с оленями, обитающими в парке Нара. Позитивные эмоции гарантированы!
Описание экскурсииЧто вы увидите• Храм Тодай-дзи, считающийся самым большим деревянным сооружением в мире. Храм охраняется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Храм Касуга Тайся, который также называют великим святилищем Касуга, — одно из важнейших религиозных сооружений в Наре, построенное в 768 году для клана Фудзивара. Храм занимает важное место в духовной жизни японцев. Его часто посещает императорская семья, здесь же проводится многие праздники, традиционно проходят представления церемониальной музыки и танцев древней Японии. Чтобы добраться до храма, сначала нужно пройти через знаменитый Олений парк и пересечь реликтовый лес Касугаяма. Деревья в нем настолько древние, что также находятся под охраной ЮНЕСКО как объекты всемирного наследия.
- Прогулка по Оленьему парку, где живут более тысячи ручных оленей, считающихся священными животными и вестниками богов. В специальных палатках, разбитых по всему парку, для них продается печенье. Людей они совершенно не боятся, а даже наоборот, завидя в руках у человека заветное лакомство, тут же подойдут и потребуют угощение.
- Далее вас порадует сувенирная и улица кафе Сандзё. Важная информация: Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 км.
Ежедневно, начало в 9:00 и 9:30
