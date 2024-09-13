8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
«От культового храма Фусими Инари Тайша до спокойной красоты парка Маруяма — присоединяйтесь ко мне, чтобы раскрыть секреты духовного сердца Киото»
Завтра в 16:00
21 сен в 09:00
$437 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«Вы полюбуетесь ими в парке, а также оцените местное историческое наследие — многовековые храмы и кварталы»
13 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
«Отыщем оленей в местном парке и покормим их»
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина13 сентября 2024Спасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцев. Очень понравилось кафе с десертами, куда мы зашли в конце экскурсии)
- ООльга23 августа 2024Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.
- ЭЭльнора11 августа 2024Иван очень информативно и интересно провел экскурсию, провел нас по маршрутам не заполоненными туристами, рассказал много интересного и познавательного. Очень рекомендую
- ННаталья9 августа 2024Провели чудесный день с Иваном, посетили Храм Фусими Инари, погуляли и сделали множество чудесных фотографий. Далее продолжили экскурсию в городе
- ООксана6 августа 2024Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Парки»
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