Экскурсии по паркам Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Киото на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Духовная столица - Киото
Пешая
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
«От культового храма Фусими Инари Тайша до спокойной красоты парка Маруяма — присоединяйтесь ко мне, чтобы раскрыть секреты духовного сердца Киото»
Завтра в 16:00
21 сен в 09:00
$437 за всё до 5 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«Вы полюбуетесь ими в парке, а также оцените местное историческое наследие — многовековые храмы и кварталы»
13 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
«Отыщем оленей в местном парке и покормим их»
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    13 сентября 2024
    Духовная столица - Киото
    Спасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцев. Очень понравилось кафе с десертами, куда мы зашли в конце экскурсии)
    Спасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцевСпасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцевСпасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцевСпасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцевСпасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцев
  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Духовная столица - Киото
    Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.
    Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и
  • Э
    Эльнора
    11 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван очень информативно и интересно провел экскурсию, провел нас по маршрутам не заполоненными туристами, рассказал много интересного и познавательного. Очень рекомендую
  • Н
    Наталья
    9 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Провели чудесный день с Иваном, посетили Храм Фусими Инари, погуляли и сделали множество чудесных фотографий. Далее продолжили экскурсию в городе
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    Нара, прошлись по всем Священным и религиозным местам, а парк с оленями вызвал огромное количество радости и веселья. Несмотря на жару, мы получили массу положительных эмоций. Иван - прекрасный организатор и рассказчик, информацию доносит легко и с юмором, арендовал для нашей компании (9 человек) большую комфортную машину, обеспечил водой на всю поездку. Однозначно рекомендую!

  • О
    Оксана
    6 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Парки»

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  1. Духовная столица - Киото
  2. За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
  3. Нара - древнее сердце Японии
Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2024
Сейчас в Киото в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 504. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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