Р Регина Духовная столица - Киото Спасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцев. Очень понравилось кафе с десертами, куда мы зашли в конце экскурсии)

О Ольга Духовная столица - Киото Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.

Э Эльнора За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару Иван очень информативно и интересно провел экскурсию, провел нас по маршрутам не заполоненными туристами, рассказал много интересного и познавательного. Очень рекомендую

Н Наталья За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару читать дальше Нара, прошлись по всем Священным и религиозным местам, а парк с оленями вызвал огромное количество радости и веселья. Несмотря на жару, мы получили массу положительных эмоций. Иван - прекрасный организатор и рассказчик, информацию доносит легко и с юмором, арендовал для нашей компании (9 человек) большую комфортную машину, обеспечил водой на всю поездку. Однозначно рекомендую! Провели чудесный день с Иваном, посетили Храм Фусими Инари, погуляли и сделали множество чудесных фотографий. Далее продолжили экскурсию в городе