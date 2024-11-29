7.5 часов

Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме

Начало: На станции Киото или в Наре

«Здесь вас ждут священные олени, которых можно кормить — за вкусняшки они кланяются»