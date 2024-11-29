Экскурсии с животными в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Киото на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
18 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
19 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Наре: парк с оленями
Пешая
6 часов
Индивидуальная
Экскурсия по Наре: парк с оленями
Начало: Выезд из Киото/Осака/Кобе
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
$390 за человека
Нара - древнее сердце Японии
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Начало: На станции Киото или в Наре
17 янв в 08:00
18 янв в 08:00
$436 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Супер экскурсия. Иван встретил нас в Осаке в отеле, показал Нару, Удзи и даже бонусом заехали посмотреть Фусими-Инари в Киото. Спасибо большое.
  • А
    Александра
    28 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии! Организация отличная: Иван заранее уточнил все детали,
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    предложил немного перестроить маршрут под наши интересы, вовремя забрал нас из отеля, сам покупал все необходимые входные билеты, заранее заказал нам обед, не было никаких накладок по времени. Маршрут отличный, мы и потискали оленей, и осмотрели храмы, и отобедали традиционной японской едой, и изготовили матчу, и погуляли по старинным улочкам и паркам. К контенту экскурсии тоже никаких нареканий: Иван давал и исторические справки о местах, которые мы посетили, и погрузил в современную жизнь японцев, отвечал на все наши вопросы. В переездах между городами отдельным удовольствием были приятные беседы:) И отдельное громадное спасибо за вечернее посещение Фусими Инари (которое даже не входило в маршрут), это было супер атмосферно и приятно. Видно, что человек сам кайфует от того, что делает, и делится этим кайфом с нами. Спасибо, Иван 🙏🏻

    Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!
  • Л
    Лилиана
    21 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Ваня все продумал до мелочей как настоящий японец. Душевно! Маршрут выбран идеально! Много узнали интересных фактов о жизни японцев. Заказал нам обед в аутентичном ресторане, побывали на чайной церемонии.

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Животные»

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  3. Нара - древнее сердце Японии
Сколько стоит экскурсия по Киото в январе 2025
Сейчас в Киото в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 504. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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