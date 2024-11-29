10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
19 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
Экскурсия по Наре: парк с оленями
Начало: Выезд из Киото/Осака/Кобе
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
$390 за человека
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Начало: На станции Киото или в Наре
17 янв в 08:00
18 янв в 08:00
$436 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 ноября 2024Супер экскурсия. Иван встретил нас в Осаке в отеле, показал Нару, Удзи и даже бонусом заехали посмотреть Фусими-Инари в Киото. Спасибо большое.
- ААлександра28 ноября 2024Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии! Организация отличная: Иван заранее уточнил все детали,
- ЛЛилиана21 ноября 2024Ваня все продумал до мелочей как настоящий японец. Душевно! Маршрут выбран идеально! Много узнали интересных фактов о жизни японцев. Заказал нам обед в аутентичном ресторане, побывали на чайной церемонии.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в январе 2025
Сейчас в Киото в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 504. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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