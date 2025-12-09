Путешествие к истокам души многогранной страны (старт в Киото)
Едем смотреть, где и как начиналась японская история и культура.
Величие храмов, покой садов, благородство старинных улиц и живое дыхание традиций в двух старинных городах — вы почувствуете атмосферу страны, в которой гармонично переплетаются прошлое и настоящее.
Описание экскурсии
Сначала исследуем Киото — прогуляемся по старинным улицам, посетим знаменитые храмы и почувствуем атмосферу древней столицы.
А потом дорога приведёт нас в Нару — город первых императоров и величественных храмов, где свободно гуляют священные олени.
Мы расскажем:
как рождалась японская культура — от первых императоров и буддийских храмов Нарa до изящных дворцов и садов Киото
как буддизм и синтоизм сформировали характер японцев
почему храмы строили именно так, как строили
какие символы скрыты в архитектуре и природе
о священных оленях и философии дзэн
Наш тайминг
В Киото
9:00 — храм Кинкаку-дзи
Начнём день с одного из самых узнаваемых храмов Японии, что отражается в зеркальном озере и буквально дышит покоем.
10:15 — святилище Фусими-Инари
Пройдём под алыми воротами торий — символом удачи и защиты.
11:30 — буддийский храм Киёмидзу-дэра
Здесь всё пропитано историей — деревянная сцена без гвоздей, священные источники и старинные улочки.
13:00 — обед (по желанию)
В Наре
15:00 — буддийский храм Тодай-дзи
Увидим бронзового Будду — одно из самых почитаемых религиозных изображений в Японии.
15:40 — парк Нара
Легенда гласит, что свободно гуляющие здесь олени — посланники богов. Увидим их, а потом пройдёмся к синтоистскому святилищу Касуга-тайся.
17:30–18:00 — возвращение в Киото
Организационные детали
Едем на минивэне Toyota
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы — входные билеты
Кинкаку-дзи — 500 йен (~$3) за чел.
Киёмизу-дера — 500 йен (~$3) за чел.
Тодай-дзи — 800 йен (~$5) за чел.
Касуга-тайся — 700 йен (~$4) за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Киото
Я много лет живу в Японии и хорошо понимаю её культуру и менталитет. Через призму японского взгляда я стараюсь показать страну глубже — не только красивые места, но и ту читать дальше
внутреннюю гармонию, уважение и традиции, на которых держится жизнь японцев.
Я представляю компанию, которая организует индивидуальные и групповые экскурсии по Кобэ, Киото, Осаке, Наре и всему региону Кансай. Приглашаем вас увидеть Японию глазами людей, который живут здесь и понимают её душу.