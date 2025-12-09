Едем смотреть, где и как начиналась японская история и культура. Величие храмов, покой садов, благородство старинных улиц и живое дыхание традиций в двух старинных городах — вы почувствуете атмосферу страны, в которой гармонично переплетаются прошлое и настоящее.

Описание экскурсии

Сначала исследуем Киото — прогуляемся по старинным улицам, посетим знаменитые храмы и почувствуем атмосферу древней столицы.

А потом дорога приведёт нас в Нару — город первых императоров и величественных храмов, где свободно гуляют священные олени.

Мы расскажем:

как рождалась японская культура — от первых императоров и буддийских храмов Нарa до изящных дворцов и садов Киото

как буддизм и синтоизм сформировали характер японцев

почему храмы строили именно так, как строили

какие символы скрыты в архитектуре и природе

о священных оленях и философии дзэн

Наш тайминг

В Киото

9:00 — храм Кинкаку-дзи

Начнём день с одного из самых узнаваемых храмов Японии, что отражается в зеркальном озере и буквально дышит покоем.

10:15 — святилище Фусими-Инари

Пройдём под алыми воротами торий — символом удачи и защиты.

11:30 — буддийский храм Киёмидзу-дэра

Здесь всё пропитано историей — деревянная сцена без гвоздей, священные источники и старинные улочки.

13:00 — обед (по желанию)

В Наре

15:00 — буддийский храм Тодай-дзи

Увидим бронзового Будду — одно из самых почитаемых религиозных изображений в Японии.

15:40 — парк Нара

Легенда гласит, что свободно гуляющие здесь олени — посланники богов. Увидим их, а потом пройдёмся к синтоистскому святилищу Касуга-тайся.

17:30–18:00 — возвращение в Киото

Организационные детали

Едем на минивэне Toyota

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы — входные билеты