Мои заказы

Нара и Киото - древние столицы Японии

Путешествие к истокам души многогранной страны (старт в Киото)
Едем смотреть, где и как начиналась японская история и культура.

Величие храмов, покой садов, благородство старинных улиц и живое дыхание традиций в двух старинных городах — вы почувствуете атмосферу страны, в которой гармонично переплетаются прошлое и настоящее.
Нара и Киото - древние столицы Японии© Ольга
Нара и Киото - древние столицы Японии© Ольга
Нара и Киото - древние столицы Японии© Ольга

Описание экскурсии

Сначала исследуем Киото — прогуляемся по старинным улицам, посетим знаменитые храмы и почувствуем атмосферу древней столицы.

А потом дорога приведёт нас в Нару — город первых императоров и величественных храмов, где свободно гуляют священные олени.

Мы расскажем:

  • как рождалась японская культура — от первых императоров и буддийских храмов Нарa до изящных дворцов и садов Киото
  • как буддизм и синтоизм сформировали характер японцев
  • почему храмы строили именно так, как строили
  • какие символы скрыты в архитектуре и природе
  • о священных оленях и философии дзэн

Наш тайминг

В Киото

9:00 — храм Кинкаку-дзи

Начнём день с одного из самых узнаваемых храмов Японии, что отражается в зеркальном озере и буквально дышит покоем.

10:15 — святилище Фусими-Инари

Пройдём под алыми воротами торий — символом удачи и защиты.

11:30 — буддийский храм Киёмидзу-дэра

Здесь всё пропитано историей — деревянная сцена без гвоздей, священные источники и старинные улочки.

13:00 — обед (по желанию)

В Наре

15:00 — буддийский храм Тодай-дзи

Увидим бронзового Будду — одно из самых почитаемых религиозных изображений в Японии.

15:40 — парк Нара

Легенда гласит, что свободно гуляющие здесь олени — посланники богов. Увидим их, а потом пройдёмся к синтоистскому святилищу Касуга-тайся.

17:30–18:00 — возвращение в Киото

Организационные детали

  • Едем на минивэне Toyota
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы — входные билеты

  • Кинкаку-дзи — 500 йен (~$3) за чел.
  • Киёмизу-дера — 500 йен (~$3) за чел.
  • Тодай-дзи — 800 йен (~$5) за чел.
  • Касуга-тайся — 700 йен (~$4) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Киото
Я много лет живу в Японии и хорошо понимаю её культуру и менталитет. Через призму японского взгляда я стараюсь показать страну глубже — не только красивые места, но и ту
читать дальше

внутреннюю гармонию, уважение и традиции, на которых держится жизнь японцев. Я представляю компанию, которая организует индивидуальные и групповые экскурсии по Кобэ, Киото, Осаке, Наре и всему региону Кансай. Приглашаем вас увидеть Японию глазами людей, который живут здесь и понимают её душу.

Входит в следующие категории Киото

Похожие экскурсии из Киото

Очарование древнего Киото
Пешая
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Сегодня в 10:30
13 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Киото - основные места старой столицы
Пешая
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Киото. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Киото