Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$517 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
9 ноя в 16:30
23 ноя в 16:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
5 дек в 09:00
7 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
2 дек в 08:30
3 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Начало: У Станция Киото
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
