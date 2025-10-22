Хайкинг по тропам Киото, древний храм на вершине горы и горячие источники – день, после которого тело скажет спасибо.
Поднимемся к синтоистскому святилищу Атаго, посвящённому богу, защищающему от пожаров, закупим редкие сувениры и спустимся к онсену. Пар, тёплая вода, ужин – и никуда не спешить. Эта экскурсия объединяет природу, традиции и заслуженный отдых. Маршрут продуман до мелочей – останется только наслаждаться.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — идеальный день в ритме slow travel. Начнём у моста Арашияма, откуда отправимся в сторону горы Атаго. Нас ждёт лёгкий хайкинг с остановками, сменой пейзажей и финальной точкой — древним синтоистским храмом, расположенным на высоте 924 метра. Храм Атаго — главный в Японии, посвящённый божеству защиты от пожаров. Здесь царит особая атмосфера: плотные леса, каменные тропы, редкие сувениры и тишина, которую не нарушает даже ветер. После спуска — отдых по-японски: посещение онсена. Горячие минеральные ванны, расслабляющий пар и ощущение полного перезагрузки. В финале — ужин и свободный вечер. Кто-то поедет домой, а кто-то останется бродить по вечернему Киото, напитанному уединением и теплом. Маршрут подходит для людей со средней физической подготовкой. Возможны вариации — в зависимости от сезона и темпа группы. Важная информация: 1. Подъём лёгкий, тропка – широкая и ухоженная. 2. Необходимый уровень подготовки:
– можем пройти без остановок 5–10 км. / пробежать 2–3 км. 3. Возраст:
по сезону. Обувь – кроссовки / берцы. Сандалии, туфли, сланцы и прочее – можно оставить для города или взять с собой. 7. Онсен: С татуировками будет сложно договориться. (Если маленькая – что-нибудь может договоримся, большие – нет).
Возможное время начала с 8.30 до 11.30 утра. Ежедневно, за исключением дней, когда Онсен не работает.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Проезд до места встречи и прочие личные расходы
- Обед (еда, напитки)
- Поимка оленей для фото
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Арасияма, Железнодорожная станция · префектура Киото, Киото, район Нисикё
Завершение: Арашияма
Когда и сколько длится?
Когда: Возможное время начала с 8.30 до 11.30 утра. Ежедневно, за исключением дней, когда Онсен не работает.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- 1. Подъём лёгкий, тропка - широкая и ухоженная
- 2. Необходимый уровень подготовки:
- Можем пройти без остановок 5-10 км / пробежать 2-3 км
- 3. Возраст:
- От 14 (16) до 45 лет (возможны исключения после переговоров - если я буду уверен, что вы справитесь)
- 4. Питание и вода:
- Для тех, кто в первый раз собирается на хайк - советую взять литр-полтора воды и снэки
- На пути самого подъёма туалетов и ресторанов/кафе не будет:
- 5. Доп. расходы:
- Оплачиваются самостоятельно
- Советую взять 2-3 тыс. йен - для сувениров
- 6. Одежда:
- По сезону
- Обувь - кроссовки / берцы
- Сандалии, туфли, сланцы и прочее - можно оставить для города или взять с собой
- 7. Онсен:
- С татуировками будет сложно договориться
- Если маленькая - что-нибудь может договоримся, большие - нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
S
Stanislav
22 окт 2025
Спасибо за отличную экскурсию. Не простая но очень красивая прогулка к храму. Прекрасные виды и чувство удовлетворения от того что добрался до вершины и смог посетить это место. Спасибо)
