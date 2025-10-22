Эта экскурсия — идеальный день в ритме slow travel. Начнём у моста Арашияма, откуда отправимся в сторону горы Атаго. Нас ждёт лёгкий хайкинг с остановками, сменой пейзажей и финальной точкой — древним синтоистским храмом, расположенным на высоте 924 метра. Храм Атаго — главный в Японии, посвящённый божеству защиты от пожаров. Здесь царит особая атмосфера: плотные леса, каменные тропы, редкие сувениры и тишина, которую не нарушает даже ветер. После спуска — отдых по-японски: посещение онсена. Горячие минеральные ванны, расслабляющий пар и ощущение полного перезагрузки. В финале — ужин и свободный вечер. Кто-то поедет домой, а кто-то останется бродить по вечернему Киото, напитанному уединением и теплом. Маршрут подходит для людей со средней физической подготовкой. Возможны вариации — в зависимости от сезона и темпа группы. Важная информация: 1. Подъём лёгкий, тропка – широкая и ухоженная. 2. Необходимый уровень подготовки:

– можем пройти без остановок 5–10 км. / пробежать 2–3 км. 3. Возраст:

от 14 (16) до 45 лет (возможны исключения после переговоров – если я буду уверен, что вы справитесь). 4. Питание и вода: Для тех, кто в первый раз собирается на хайк – советую взять литр–полтора воды и снэки. На пути самого подъёма туалетов и ресторанов/кафе не будет:) 5. Доп. расходы: Оплачиваются самостоятельно. (Советую взять 2–3 тыс. йен – для сувениров) 6. Одежда:.

по сезону. Обувь – кроссовки / берцы. Сандалии, туфли, сланцы и прочее – можно оставить для города или взять с собой. 7. Онсен: С татуировками будет сложно договориться. (Если маленькая – что-нибудь может договоримся, большие – нет).