Мои заказы

Из Киото - в Коясан: туда, где живёт тишина

Посетить буддийские комплексы Дандзё Гаран и Конгобу-дзи, а также лесное кладбище Окуноин
Предлагаем вам познакомиться с духовной стороной Японии. Лучшее место для этого — священный Коясан, который хранит тысячелетние традиции.

Вы побываете в храмовых комплексах Дандзё Гаран и Конгобу-дзи, услышите историю основателя школы Сингон — монаха Кукая. Увидите его мавзолей на кладбище Окуноин и поймёте, как устроен буддизм в Японии.
Из Киото - в Коясан: туда, где живёт тишина
Из Киото - в Коясан: туда, где живёт тишина
Из Киото - в Коясан: туда, где живёт тишина

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Киото или Осаки в Коясан

10:30 — прибытие в Коясан

Оказываемся в одном из самых священных мест Японии, окружённом горами и кедровыми лесами.

10:30 — храмовый комплекс Дандзё Гаран

Сердце Коясана и центр буддизма Сингон. Разберёмся в символике храмов и выясним, как зародилось это духовное место.

11:30 — храмовый комплекс Конгобу-дзи

Главный храм Коясана с крупнейшим садом камней в Японии. Поговорим о жизни монахов и философии дзен.

12:30 — обед

13:30 — кладбище Окуноин и мавзолей Кукая

Самое атмосферное место Коясана. Пройдём по древнему кедровому лесу среди тысяч надгробий к мавзолею Кукая — основателя школы Сингон.

15:00 — выезд из Коясан

Отправляемся обратно, наслаждаясь горными пейзажами.

17:30 — прибытие в отель

Обсудим:

  • как устроен буддизм в Японии: во что верят японцы и чем их духовность отличается от привычного нам восприятия
  • почему монаха Кукая считают живым до сих пор
  • почему кладбище в Коясане — не мрачное место, а пространство тишины и уважения

Организационные детали

  • Едем на Toyota Alphard, Toyota GranAce или Toyota Hiace. Детское кресло — по запросу
  • По согласованию трансфер может быть из Осаки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на все объекты — $20 за чел.
  • Обед — $20−30 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 30 туристов
С Японией я познакомился в 2019 году, а с 2021 года постоянно живу здесь вместе с семьёй. Некоторое время работал в туристической компании, поэтому хорошо понимаю, как организовать путешествие на самом
читать дальшеуменьшить

притязательном уровне — от продуманной логистики до маршрутов, которые позволяют увидеть страну глубже. Люблю показывать страну такой, какой её знают сами японцы — не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, детали и повседневную жизнь.

Входит в следующие категории Киото

Похожие экскурсии на «Из Киото - в Коясан: туда, где живёт тишина»

Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
101 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:30
$550 за всё до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Пешая
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
€510 за всё до 6 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
8 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
$491 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Киото. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Киото
от $670 за экскурсию