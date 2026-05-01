Предлагаем вам познакомиться с духовной стороной Японии. Лучшее место для этого — священный Коясан, который хранит тысячелетние традиции.
Вы побываете в храмовых комплексах Дандзё Гаран и Конгобу-дзи, услышите историю основателя школы Сингон — монаха Кукая. Увидите его мавзолей на кладбище Окуноин и поймёте, как устроен буддизм в Японии.
Вы побываете в храмовых комплексах Дандзё Гаран и Конгобу-дзи, услышите историю основателя школы Сингон — монаха Кукая. Увидите его мавзолей на кладбище Окуноин и поймёте, как устроен буддизм в Японии.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Киото или Осаки в Коясан
10:30 — прибытие в Коясан
Оказываемся в одном из самых священных мест Японии, окружённом горами и кедровыми лесами.
10:30 — храмовый комплекс Дандзё Гаран
Сердце Коясана и центр буддизма Сингон. Разберёмся в символике храмов и выясним, как зародилось это духовное место.
11:30 — храмовый комплекс Конгобу-дзи
Главный храм Коясана с крупнейшим садом камней в Японии. Поговорим о жизни монахов и философии дзен.
12:30 — обед
13:30 — кладбище Окуноин и мавзолей Кукая
Самое атмосферное место Коясана. Пройдём по древнему кедровому лесу среди тысяч надгробий к мавзолею Кукая — основателя школы Сингон.
15:00 — выезд из Коясан
Отправляемся обратно, наслаждаясь горными пейзажами.
17:30 — прибытие в отель
Обсудим:
- как устроен буддизм в Японии: во что верят японцы и чем их духовность отличается от привычного нам восприятия
- почему монаха Кукая считают живым до сих пор
- почему кладбище в Коясане — не мрачное место, а пространство тишины и уважения
Организационные детали
- Едем на Toyota Alphard, Toyota GranAce или Toyota Hiace. Детское кресло — по запросу
- По согласованию трансфер может быть из Осаки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты на все объекты — $20 за чел.
- Обед — $20−30 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 30 туристов
С Японией я познакомился в 2019 году, а с 2021 года постоянно живу здесь вместе с семьёй. Некоторое время работал в туристической компании, поэтому хорошо понимаю, как организовать путешествие на самом
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии на «Из Киото - в Коясан: туда, где живёт тишина»
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:30
$550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
€510 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
$491 за всё до 7 чел.
от $670 за экскурсию