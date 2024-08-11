Выездные экскурсии из Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Киото на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Самураи против ниндзя
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
13 окт в 08:30
20 окт в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
13 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльнора
    11 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван очень информативно и интересно провел экскурсию, провел нас по маршрутам не заполоненными туристами, рассказал много интересного и познавательного. Очень рекомендую
  • Н
    Наталья
    9 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Провели чудесный день с Иваном, посетили Храм Фусими Инари, погуляли и сделали множество чудесных фотографий. Далее продолжили экскурсию в городе
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    Нара, прошлись по всем Священным и религиозным местам, а парк с оленями вызвал огромное количество радости и веселья. Несмотря на жару, мы получили массу положительных эмоций. Иван - прекрасный организатор и рассказчик, информацию доносит легко и с юмором, арендовал для нашей компании (9 человек) большую комфортную машину, обеспечил водой на всю поездку. Однозначно рекомендую!

  • О
    Оксана
    6 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!
  • В
    Виктория
    16 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    15 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
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    сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке. Иван учел все наши пожелания, специально для нас арендовал большую машину, приехал вовремя и взял запас воды для всех. Рассказывал интересно, легко, не грузил датами и историческими деталями. Много рассказывал про современную жизнь Японии и японцев, что нам было особенно интересно. Иван давно женат на японке, поэтому культуру, особенности, менталитет знает не из учебников истории, а из реальной жизни. Везде сопровождал нас, помогал сделать заказ в ресторане, переводил, поддерживая все рассказы хорошим чувством юмора:-) После экскурсии я спросила у всех участников группы, как им экскурсовод - и все сказали, что понравился. Так что смело рекомендую!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
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    очень интересно. Было много интерактивных моментов (можно было полазить по дому ниндзя в поисках секретных ловушек, покидать сюрикены) поэтому время пролетело незаметно и дети даже расстроились, когда экскурсия закончилась. Иван - хороший гид, обладающий знаниями по теме, а также просто приятный молодой человек, с которым нам было комфортно. Однозначно будем рекомендовать экскурсию друзьям.

  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Самураи против ниндзя
    Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
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    не повлияло на впечатления: Иван забронировал для нас вкусный ресторан, учел все наши пожелания, отвез и привез на своей машине, что не маловажно, ведь это гораздо удобнее такси. Сама экскурсия была очень интересная, помимо этого Иван ответил на множество вопросов о Японцах, их культуре и поведении -было очень комфортно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Выездные»

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  1. Самураи против ниндзя
  2. За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
  3. Нара - древнее сердце Японии
Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2024
Сейчас в Киото в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 504. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Киото и местам Японии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии
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