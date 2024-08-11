10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
13 окт в 08:30
20 окт в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
13 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльнора11 августа 2024Иван очень информативно и интересно провел экскурсию, провел нас по маршрутам не заполоненными туристами, рассказал много интересного и познавательного. Очень рекомендую
- ННаталья9 августа 2024Провели чудесный день с Иваном, посетили Храм Фусими Инари, погуляли и сделали множество чудесных фотографий. Далее продолжили экскурсию в городе
- ООксана6 августа 2024Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!
- ВВиктория16 апреля 202415 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
- ССветлана27 марта 2024Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2024
Сейчас в Киото в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 504. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Киото и местам Японии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии