1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Лучшие достопримечательности Киото
Увидеть самые красивые и популярные места древней столицы Японии
Начало: В лобби вашего отеля
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Побывать в двух старинных городах с уникальными храмами, живописными парками и аутентичными улицами
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€462 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самураи против ниндзя
Узнать, кем на самом деле были японские воины, как они жили и как воевали друг с другом
10 июня в 08:30
16 июня в 08:30
€462 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 мая 2024Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
- ДДиана6 мая 2024Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так
- ССтас6 мая 2024Все было супер! Нам понравилось
- RRenat3 мая 2024Всё прошло отлично. Маршрут составлен исходя из состава группы и предпочтений. Отличная комфортная машина. Ирине и Олегу спасибо👌🏻
- ВВиктория16 апреля 202415 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
- ССветлана27 марта 2024Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
Сейчас в Киото в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 462 до 480. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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