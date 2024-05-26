Экскурсии по Киото на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Киото на русском языке, цены от €462. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие достопримечательности Киото
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Лучшие достопримечательности Киото
Увидеть самые красивые и популярные места древней столицы Японии
Начало: В лобби вашего отеля
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
480 за всё до 5 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Побывать в двух старинных городах с уникальными храмами, живописными парками и аутентичными улицами
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
462 за всё до 4 чел.
Самураи против ниндзя
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Самураи против ниндзя
Узнать, кем на самом деле были японские воины, как они жили и как воевали друг с другом
10 июня в 08:30
16 июня в 08:30
462 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
  • Д
    Диана
    6 мая 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так
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    как мы не нашли на наши даты гида. Приехал за нами в отель, показал нам много интересных мест,которые самостоятельно не увидеть. И бонусом вкусным обедом накормил!!! Хорошо знает историю и маршруты экскурсий. Очень рекомендую!

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  • С
    Стас
    6 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Все было супер! Нам понравилось
  • R
    Renat
    3 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Всё прошло отлично. Маршрут составлен исходя из состава группы и предпочтений. Отличная комфортная машина. Ирине и Олегу спасибо👌🏻
    Всё прошло отлично
  • В
    Виктория
    16 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    15 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
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    сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке. Иван учел все наши пожелания, специально для нас арендовал большую машину, приехал вовремя и взял запас воды для всех. Рассказывал интересно, легко, не грузил датами и историческими деталями. Много рассказывал про современную жизнь Японии и японцев, что нам было особенно интересно. Иван давно женат на японке, поэтому культуру, особенности, менталитет знает не из учебников истории, а из реальной жизни. Везде сопровождал нас, помогал сделать заказ в ресторане, переводил, поддерживая все рассказы хорошим чувством юмора:-) После экскурсии я спросила у всех участников группы, как им экскурсовод - и все сказали, что понравился. Так что смело рекомендую!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
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    очень интересно. Было много интерактивных моментов (можно было полазить по дому ниндзя в поисках секретных ловушек, покидать сюрикены) поэтому время пролетело незаметно и дети даже расстроились, когда экскурсия закончилась. Иван - хороший гид, обладающий знаниями по теме, а также просто приятный молодой человек, с которым нам было комфортно. Однозначно будем рекомендовать экскурсию друзьям.

  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Самураи против ниндзя
    Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
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    не повлияло на впечатления: Иван забронировал для нас вкусный ресторан, учел все наши пожелания, отвез и привез на своей машине, что не маловажно, ведь это гораздо удобнее такси. Сама экскурсия была очень интересная, помимо этого Иван ответил на множество вопросов о Японцах, их культуре и поведении -было очень комфортно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
Сейчас в Киото в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 462 до 480. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 16 ⭐ отзывов, цены от €462. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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