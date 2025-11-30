В мире осталось совсем немного мест, где можно прикоснуться к древней истории человечества. Одно из них — город Киото, бывший на протяжении многих веков столицей островного государства.
Я приглашаю вас посетить культовые места Киото, услышать древние легенды, связанные с ними, и уловить дух истинной Японии.
Описание экскурсии
- Храм чистой воды (Kiyomizu-dera) — один из древнейших деревянных храмов японской буддийской школы Хоссо. Вы услышите много интересных историй противостояния буддизма и синтоизма, далее мы отправимся к подножию храма, где стекает водопад Отова, воды которого разделены на три части. Существует поверье, что если сделать глоток из потока, ваша жизнь будет долгой и счастливой.
- Обзорная площадка храма, построенная на деревянных колоннах высотой около 15 м. Отсюда вы полюбуетесь завораживающей панорамой Киото и гор, окружающих город плотным кольцом.
- Храм Оленьего сада (Rokuon-ji). Когда-то храм был летней резиденцией сёгунов, а впоследствии стал культовым хранилищем буддийских реликвий. Уникальность этого места завораживает. Вы увидите знаменитый дворец в пруду Kinkaku-ji, покрытый золотом, и услышите печальную легенду, связанную с ним. На входе обязательно стоит попробовать “золотое” мороженое, видом напоминающее Кинкакудзи.
- Дзен-буддийский храм Ryoan-ji — он известен садом 15 камней, разложенных по упорядоченной системе. По легенде, кто увидит все пятнадцать, достигнет просветления. В саду мы погрузимся в состояние легкой медитации, ведь место действительно завораживает своей энергетикой.
- Улица Ясака, район Хигасияма. Вам откроется прекрасный вид на пагоду Ясака — самую древнюю в Киото. Я расскажу, как она была построена и в съёмках каких фильмов участвовала. Вы прогуляетесь по мощёным переулкам, залитым вечерним светом Киото, и точно поймаете уникальный вайб исторической Японии.
Организационные детали
- Экскурсия пешая, но до некоторые мест придётся добираться на транспорте — автобусе или такси (в пиковый сезон).
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет.
Дополнительные расходы
- Билет в Храм чистой воды — 1500 йен (~10€).
- Билет в сад 15 камней — 1500 йен (~10€).
- Билет в Золотой павильон — 2000 йен (~13€).
- Проезд на автобусе или такси.
- Перекус во время прогулки.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Киото
Привет, меня зовут Александр! Родился в Хабаровском крае, в Японии больше 15 лет. Люблю путешествия, увлекаюсь высотным треккингом и сноубордом. Изъездил Японию вдоль и поперек. Знаю очень много интересных фактов о Японии и японцах. Мои суперспособности гида — грамотная речь, пунктуальность, ответственность.
