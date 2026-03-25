Я встречу вас в отеле или на локации, при желании помогу с арендой кимоно и предоставлю реквизит, а затем мы отправимся гулять по старому Киото.
Это могут быть районы Гион и Хигасияма, атмосферные переулки с традиционной архитектурой и живописные храмы — я подбираю локации в зависимости от сезона и света.
Это могут быть районы Гион и Хигасияма, атмосферные переулки с традиционной архитектурой и живописные храмы — я подбираю локации в зависимости от сезона и света.
Описание фото-прогулки
Я живу в Японии 20 лет и более 10 лет работаю фотографом. Выберу для вас лучшие ракурсы и подскажу, как чувствовать себя уверенно перед камерой, даже если это ваша первая съёмка.
Мы заранее определимся, в каких именно уголках старого Киото будем гулять: я подскажу вам самые колоритные и фотогеничные.
Организационные детали
- Снимаю на камеры Nikon Z6 и Nikon Z6ll, объективы: Nikkor Z 85, Nikkor Z 24-70, Sigma Art 35
- В течение 7 дней вы получите 60–80 фото в цветокоррекции и лёгкой ретуши через онлайн-галерею или облачные сервисы (по договорённости)
- По запросу предоставлю реквизит: японские зонтики, веера, катана, маски
Дополнительные расходы (по желанию)
- Аренда кимоно — от 5000 йен (от $32)
- Входные билеты на платные территории (если вы захотите включить их в маршрут)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Японии уже 20 лет, и за это время эта страна стала для меня по-настоящему родной. Более 10 лет я работаю фотографом и провожу съёмки в Киото, Нара и
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия посоветовала начать прогулку пораньше с 9.00, и в этом она отлично угадала. Так как народ стал появляться только в последние 30 мин, а основную часть фотосессии мы были практически одни. Анастасия создает очень легкую, располагающую атмосферу, предлагает красивые локации для сьемки
Анастасия
Ответ организатора:
Александр, спасибо большое за ваш отзыв!
Мне было очень приятно провести с вами фотопрогулку. Рада, что вы остались довольны атмосферой и локациями!
Мне было очень приятно провести с вами фотопрогулку. Рада, что вы остались довольны атмосферой и локациями!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Анастасия, спасибо за эмоции, за чудесную прогулку по Киото, за отличную компанию и общение и, конечно, за память, которая навсегда останется с нами благодаря вашим очень атмосферным фотографиям
Вам был полезен этот отзыв?
E
очень понравились локации, предложенные Анастасией для сьемки и ее рекомендации по кафе и проч. плюс Анастасия приятный человек. спасибо!
Анастасия
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв!
Мне было очень приятно с вами познакомиться! Очень рада, что вам понравилась наша прогулка!
Мне было очень приятно с вами познакомиться! Очень рада, что вам понравилась наша прогулка!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии на «Неспешная фотопрогулка по Киото»
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
13 июл в 08:30
14 июл в 08:30
от $549 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара и Киото - древние столицы Японии
Путешествие к истокам души многогранной страны (старт в Киото)
9 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от $650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото - основные места старой столицы
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
от $440 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
9 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от $475 за всё до 5 чел.
от $260 за человека