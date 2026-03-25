Я встречу вас в отеле или на локации, при желании помогу с арендой кимоно и предоставлю реквизит, а затем мы отправимся гулять по старому Киото. Это могут быть районы Гион и Хигасияма, атмосферные переулки с традиционной архитектурой и живописные храмы — я подбираю локации в зависимости от сезона и света.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Я живу в Японии 20 лет и более 10 лет работаю фотографом. Выберу для вас лучшие ракурсы и подскажу, как чувствовать себя уверенно перед камерой, даже если это ваша первая съёмка.

Мы заранее определимся, в каких именно уголках старого Киото будем гулять: я подскажу вам самые колоритные и фотогеничные.

Организационные детали

Снимаю на камеры Nikon Z6 и Nikon Z6ll, объективы: Nikkor Z 85, Nikkor Z 24-70, Sigma Art 35

В течение 7 дней вы получите 60–80 фото в цветокоррекции и лёгкой ретуши через онлайн-галерею или облачные сервисы (по договорённости)

По запросу предоставлю реквизит: японские зонтики, веера, катана, маски

Дополнительные расходы (по желанию)