-
10%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
Начало: КсККсХ+СМХ Киото, Япония
«Мы предлагаем прогулку и фотосессию в культовых местах — парке Маруяма, храме Ясака Косин‑до, храме Хокан‑дзи (Ясака‑но‑то) и на очаровательной улице Нэнэ‑но‑Мити»
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
$91.20
$101.28 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии
Запечатлеть себя среди красоты Старого города
Начало: В районе Хигасияма
«Перед прогулкой я уточню ваши пожелания, образ, стиль и настроение будущих фотографий, чтобы результат максимально соответствовал вашим ожиданиям»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
$260 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Неспешная фотопрогулка по Киото
Сохранить путешествие в красивых живых кадрах
«Я живу в Японии 20 лет и более 10 лет работаю фотографом»
28 фев в 09:00
1 мар в 09:00
$260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман13 августа 2025Мы отлично провели время на фотосессии с Микки в Киото. Он прислал фотографии уже через несколько часов после съёмки —
- ВВиктория10 октября 2024Всё было идеально! Микки помог мне выбрать подходящее место и момент, чтобы сделать предложение девушке во время фотосессии. Незабываемо! Рекомендую всем, кто хочет сохранить особенные воспоминания об этом удивительном городе.
- ИИрина30 августа 2024Микки — не только талантливый фотограф, но и замечательный человек, с которым приятно провести время. Он прекрасно знает Киото и
- ВВера23 июля 2024Нам очень понравилась фотосессия с Микки — он просто замечательный человек и подарил нам прекрасные воспоминания о Киото! Несмотря на жару, Микки сделал всё, чтобы нашей семье было комфортно. Определённо рекомендуем!
- ССафия23 февраля 2024Фотограф был очень доброжелательным, а снимки получились отличными. Локации для съёмки были выбраны просто идеально.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Киото
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Киото в феврале 2026
Сейчас в Киото в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 91 до 260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Киото, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке