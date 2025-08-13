Мои заказы

Фотосессии в Киото с личным фотографом

Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
1 час
-
10%
5 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
Начало: КсККсХ+СМХ Киото, Япония
«Мы предлагаем прогулку и фотосессию в культовых местах — парке Маруяма, храме Ясака Косин‑до, храме Хокан‑дзи (Ясака‑но‑то) и на очаровательной улице Нэнэ‑но‑Мити»
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
$91.20$101.28 за человека
Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии
Запечатлеть себя среди красоты Старого города
Начало: В районе Хигасияма
«Перед прогулкой я уточню ваши пожелания, образ, стиль и настроение будущих фотографий, чтобы результат максимально соответствовал вашим ожиданиям»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
$260 за всё до 3 чел.
Неспешная фотопрогулка по Киото
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Неспешная фотопрогулка по Киото
Сохранить путешествие в красивых живых кадрах
«Я живу в Японии 20 лет и более 10 лет работаю фотографом»
28 фев в 09:00
1 мар в 09:00
$260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    13 августа 2025
    Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
    Мы отлично провели время на фотосессии с Микки в Киото. Он прислал фотографии уже через несколько часов после съёмки —
    читать дальше

    и они вышли потрясающими! Микки прекрасно понимал, как нас поставить и где выбрать ракурс, чтобы кадры получились живыми и красивыми. Это, пожалуй, одни из лучших наших совместных снимков, и они надолго останутся памятью о поездке. Работать с ним легко и приятно — очень рекомендуем!

  • В
    Виктория
    10 октября 2024
    Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
    Всё было идеально! Микки помог мне выбрать подходящее место и момент, чтобы сделать предложение девушке во время фотосессии. Незабываемо! Рекомендую всем, кто хочет сохранить особенные воспоминания об этом удивительном городе.
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
    Микки — не только талантливый фотограф, но и замечательный человек, с которым приятно провести время. Он прекрасно знает Киото и
    читать дальше

    находит самые живописные места, где фотографии оживают. Атмосфера съёмки была лёгкой и весёлой, полна хорошего настроения. Результат превзошёл ожидания — я в полном восторге!

  • В
    Вера
    23 июля 2024
    Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
    Нам очень понравилась фотосессия с Микки — он просто замечательный человек и подарил нам прекрасные воспоминания о Киото! Несмотря на жару, Микки сделал всё, чтобы нашей семье было комфортно. Определённо рекомендуем!
  • С
    Сафия
    23 февраля 2024
    Фотосессия в старом Киото - Хигасияма и храмы ЮНЕСКО
    Фотограф был очень доброжелательным, а снимки получились отличными. Локации для съёмки были выбраны просто идеально.

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Фотопрогулки»

