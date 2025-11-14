Найдено 4 экскурсии в категории « Квартал Гион » в Киото на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 7 часов 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Киото - погружение в истинную Японию Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш $517 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 46 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Погружение в древнюю культуру Киото На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: В лобби вашего отеля $650 за всё до 5 чел. Пешая 8 часов 25 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии $500 за всё до 6 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Групповая экскурсия в Киото Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас Начало: От места вашего проживания $350 за человека Другие экскурсии Киото

