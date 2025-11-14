Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$517 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
5 дек в 09:00
7 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: От места вашего проживания
8 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Квартал Гион»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Киото в ноябре 2025
Сейчас в Киото в категории "Квартал Гион" можно забронировать 4 экскурсии от 350 до 650. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
