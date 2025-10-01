читать дальше

предложил немного перестроить маршрут под наши интересы, вовремя забрал нас из отеля, сам покупал все необходимые входные билеты, заранее заказал нам обед, не было никаких накладок по времени.

Маршрут отличный, мы и потискали оленей, и осмотрели храмы, и отобедали традиционной японской едой, и изготовили матчу, и погуляли по старинным улочкам и паркам.

К контенту экскурсии тоже никаких нареканий: Иван давал и исторические справки о местах, которые мы посетили, и погрузил в современную жизнь японцев, отвечал на все наши вопросы.

В переездах между городами отдельным удовольствием были приятные беседы:)

И отдельное громадное спасибо за вечернее посещение Фусими Инари (которое даже не входило в маршрут), это было супер атмосферно и приятно. Видно, что человек сам кайфует от того, что делает, и делится этим кайфом с нами.

Спасибо, Иван 🙏🏻