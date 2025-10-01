Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
«Улица Омотэсандо, полная небольших магазинчиков и кафе, где можно попробовать известные лакомства из зелёного чая»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
9 ноя в 12:15
16 ноя в 12:15
$139 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«На чайной улице Омотэсандо сможете купить разные сорта чая, кафе, попробовать сладости и мороженое со вкусом матча, зайти в рестораны, где обычные японские блюда удивят вас своим чайным ароматом»
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
«Улица Сага Торимото — здесь можно почувствовать атмосферу традиционного Киото»
2 дек в 08:30
3 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная прогулка по ночному Гиону: улицы гейш и древние храмы
Начало: 2Q3C+9XG Киото, Япония
Завтра в 18:00
5 ноя в 18:00
$32.78 за человека
- ААнастасия1 октября 2025Экскурсия с Иваном прошла отлично! Успели все, что было запланировано, и даже больше! Прямо накануне оказалось, что дочь очень хочет
- OOlga19 сентября 2025Очень интересная экскурсия в Нару и Удзи. Проходила на английском языке. Главное - многообразие впечатлений. Все понравилось, в том числе
- ММария24 августа 2025Мы остались очень довольны! Спасибо большое Ивану! Безумно интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, замечательно провели день. С нами был
- ННаталья17 августа 2025Это была шикарная экскурсия, насыщенная и очень интересная программа, Иван заряжает своей энергией и позитивом, очень продуманный маршрут, мы побывали
- ДДавид1 августа 2025БЕЗУМНО КРУТАЯ экскурсия!! Вся семья в восторге!! Вот кто действительно сделал нашу поездку в Японию незабываемой, так это Иван! несмотря
- ССофья27 июля 2025Изначально очень понравился маршрут: возможность посмотреть сразу 2 города за день. Благодаря Ивану нам удалось это сделать! Самим нам это
- ТТимур9 июля 2025Иван отличный парень. Все было замечательно организовано, познавательно. Детям были в восторге. Пойдет для всех и пар, и семьям с детьми. Рекомендую.
- ССветлана8 июля 2025Спасибо большое Ивану за интересную экскурсию! Автомобиль комфортный, рассказ интересный, программа насыщенная!
- ААндрей30 июня 2025Всячески рекомендую и гида и сам маршрут! Берите - не пожалеете. Без гида Нара будет "только олени".
- ККокорина8 мая 2025Спасибо большое Ивану. Он нас сопровождал советами за 3 месяца до путешествия, купил нам билеты за свои деньги в Юниверсал
- VVjatseslav30 апреля 2025Спасибо большое Ивану за увлекательный день! Если вы сомневаетесь то не стоит, Иван не даст вам заскучать, а если вы с детьми, то тем более. Рекомендую на все 100%!
- ССергей27 апреля 2025Большое спасибо Ивану за первое знакомство с прекрасными городами: Нара и Удзи.
Экскурсия прошла великолепно, начиная от организации трансфера до содержания.
Было
- ЕЕлена27 апреля 2025Отличная экскурсия. Идеальный баланс между историей, интересными фактами из современной жизни японцев, природой, храмами ну и конечно же оленями! Иван
- ААлександр5 апреля 2025Это была наша лучшая экскурсия за время поездки в Японию!
Иван - отличный гид и рассказчик, всем рекомендую, не пожалеете.
- ВВладислав19 марта 2025Рекомендуем экскурсию! Иван - очень интересный рассказчик с обширной базой знаний по истории, культуре, быту и другим аспектам Японии. Информация
- kkupaman2 февраля 2025Прекрасная экскурсия! Отличный рассказчик, великолепно знающий тему, Иван поведал нам массу интереснейших фактов об истории каждого города, о традициях и обычаях Японии. От него мы узнали много полезной информации, которая нам очень пригодилась в дальнейшем путешествии.
- ММарина29 ноября 2024Супер экскурсия. Иван встретил нас в Осаке в отеле, показал Нару, Удзи и даже бонусом заехали посмотреть Фусими-Инари в Киото. Спасибо большое.
- ААлександра28 ноября 2024Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!
Организация отличная: Иван заранее уточнил все детали,
- ЛЛилиана21 ноября 2024Ваня все продумал до мелочей как настоящий японец. Душевно! Маршрут выбран идеально! Много узнали интересных фактов о жизни японцев. Заказал нам обед в аутентичном ресторане, побывали на чайной церемонии.
- ММария13 ноября 2024Это была потрясающая экскурсия в Киото! В условиях нашего очень жесткого графика (у нас было было буквально полдня) успели немного
