Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Киото

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Киото на русском языке, цены от $32. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
«Улица Омотэсандо, полная небольших магазинчиков и кафе, где можно попробовать известные лакомства из зелёного чая»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
9 ноя в 12:15
16 ноя в 12:15
$139 за человека
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
10 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«На чайной улице Омотэсандо сможете купить разные сорта чая, кафе, попробовать сладости и мороженое со вкусом матча, зайти в рестораны, где обычные японские блюда удивят вас своим чайным ароматом»
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Пешая
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
«Улица Сага Торимото — здесь можно почувствовать атмосферу традиционного Киото»
2 дек в 08:30
3 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Волшебная прогулка по ночному Гиону: улицы гейш и древние храмы
Пешая
1 час 40 минут 1 секунда
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная прогулка по ночному Гиону: улицы гейш и древние храмы
Начало: 2Q3C+9XG Киото, Япония
Завтра в 18:00
5 ноя в 18:00
$32.78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Экскурсия с Иваном прошла отлично! Успели все, что было запланировано, и даже больше! Прямо накануне оказалось, что дочь очень хочет
    читать дальше

    фотосессию в кимоно(юкате), а времени на это в Киото у нас не было, так что Иван экспромтом организовал аренду традиционного наряда в Наре по пути нашего экскурсионного маршрута - сделали отличные фото, в том числе и с оленями. Прошлись с Иваном не только по туристическим местам, но и по безлюдным улочкам - оказывается, такие в Японии тоже есть) Между городами передвигались на комфортном микроавтобусе. Утром Иван забрал нас с чемоданами из Киото, а вечером после экскурсии отвез в отель в Осаке. В общем впечатления самые позитивные! Однозначно рекомендуем!

  • O
    Olga
    19 сентября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Очень интересная экскурсия в Нару и Удзи. Проходила на английском языке. Главное - многообразие впечатлений. Все понравилось, в том числе
    читать дальше

    личные впечатления экскурсовода от жизни в Японии. В плане улучшения я бы порекомендовала поменять место для обеда - в Японии столько вкусной еды в интересной обстановке. Спасибо 🙏

  • М
    Мария
    24 августа 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Мы остались очень довольны! Спасибо большое Ивану! Безумно интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, замечательно провели день. С нами был
    читать дальше

    сын (9 лет), ходить немного подустал, но все справились, эмоций и впечатлений осталось надолго) Если сомневаетесь, брать тур или нет, то вот он знак: берите, не пожалеете)

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Это была шикарная экскурсия, насыщенная и очень интересная программа, Иван заряжает своей энергией и позитивом, очень продуманный маршрут, мы побывали
    читать дальше

    в заброшенном замке самурая и японском садике, обедали в аутентичном ресторане, посетили чайную дегустацию чая матчи. Вам очень повезет, если попадете на экскурсию к Ивану ☝️💯

  • Д
    Давид
    1 августа 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    БЕЗУМНО КРУТАЯ экскурсия!! Вся семья в восторге!! Вот кто действительно сделал нашу поездку в Японию незабываемой, так это Иван! несмотря
    читать дальше

    на то, что экскурсия была на машине, мы прошли 20 тысяч шагов. Все началось с городка Удзи, там мы посетили чайный дом, научились правильно готовить и пить матчу, прогулялись по красивому парку.
    В Наре пообедали в классном аутентичном месте с вкусной едой! Зашли в магазин керамики, японский дом. Увидели оленей, покормили их печеньками, дети были счатливы! Посетили самый большой храм с самым большим серебряным сидящим Буддой!

    Ивана было очень приятно и интересно слушать, узнали много нового об истории Японии, укладе жизни японцев.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Мы провели невероятный день в компании Ивана!

  • С
    Софья
    27 июля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Изначально очень понравился маршрут: возможность посмотреть сразу 2 города за день. Благодаря Ивану нам удалось это сделать! Самим нам это
    читать дальше

    было бы проблематично. Очень удобный трансфер, понравился обед в аутентичном кафе, а также восхитили знания гида, который живет в стране уже 11 лет! Олени в Наре — это что-то невероятное, одно из самых сильных впечатлений за поездку, ну и чай в Удзи вкусный))

  • Т
    Тимур
    9 июля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван отличный парень. Все было замечательно организовано, познавательно. Детям были в восторге. Пойдет для всех и пар, и семьям с детьми. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    8 июля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое Ивану за интересную экскурсию! Автомобиль комфортный, рассказ интересный, программа насыщенная!
  • А
    Андрей
    30 июня 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Всячески рекомендую и гида и сам маршрут! Берите - не пожалеете. Без гида Нара будет "только олени".
  • К
    Кокорина
    8 мая 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое Ивану. Он нас сопровождал советами за 3 месяца до путешествия, купил нам билеты за свои деньги в Юниверсал
    читать дальше

    студиос, т к карту не приняли, была нужна местная. Очень много рекомендовал и помогал советами, подсказал по Токио про парк Гарри потера которого нет не на каких картах и сайтах. Экскурсия была насыщенная и интересная даже ребенку 9 лет был захвачен и с интересом слушал пройдя при этом 20 000 шагов, для ребенка это большой показатель интереса♥️👍 очень круто, спасибо за сопровождение, советы, за отличный информационный контент. Было круто!

  • V
    Vjatseslav
    30 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое Ивану за увлекательный день! Если вы сомневаетесь то не стоит, Иван не даст вам заскучать, а если вы с детьми, то тем более. Рекомендую на все 100%!
  • С
    Сергей
    27 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Большое спасибо Ивану за первое знакомство с прекрасными городами: Нара и Удзи.

    Экскурсия прошла великолепно, начиная от организации трансфера до содержания.

    Было
    читать дальше

    приятно и познавательно провести 10 часов, которые пролетели незаметно.

    Отдельное большое спасибо за обратную доставку в Осаку, после насыщенного дня это было очень кстати!

    С нетерпением ждем нашей следующей поездки, которую вновь надеемся разделить с прекрасным гидом Иваном!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Отличная экскурсия. Идеальный баланс между историей, интересными фактами из современной жизни японцев, природой, храмами ну и конечно же оленями! Иван
    читать дальше

    заранее позаботился об обеде во время экскурсии и всем остальным, чтобы день прошел интересно и комфортно. В следующую поездку планируем посетить другие экскурсии с Иваном)

  • А
    Александр
    5 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Это была наша лучшая экскурсия за время поездки в Японию!
    Иван - отличный гид и рассказчик, всем рекомендую, не пожалеете.
  • В
    Владислав
    19 марта 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Рекомендуем экскурсию! Иван - очень интересный рассказчик с обширной базой знаний по истории, культуре, быту и другим аспектам Японии. Информация
    читать дальше

    подается с юмором, подстраивается под интерес участников.
    Все перемещения проходят на комфортном автомобиле. В программу входит посещение чайного дома, где вы участвуете в процессе приготовления и дегустации нескольких сортов японского чая.
    На любые вопросы, возникающие до экскурсии, Иван давал полноценные, обширные ответы.
    Однозначно, день с экскурсией стал самым интересным за все 11-дневное путешествие - совсем другими глазами смотришь на окружающую действительность.
    Благодарим Ивана. Рекомендуем экскурсию 💯

  • k
    kupaman
    2 февраля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Прекрасная экскурсия! Отличный рассказчик, великолепно знающий тему, Иван поведал нам массу интереснейших фактов об истории каждого города, о традициях и обычаях Японии. От него мы узнали много полезной информации, которая нам очень пригодилась в дальнейшем путешествии.
  • М
    Марина
    29 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Супер экскурсия. Иван встретил нас в Осаке в отеле, показал Нару, Удзи и даже бонусом заехали посмотреть Фусими-Инари в Киото. Спасибо большое.
  • А
    Александра
    28 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван - отличный гид, мы очень рады, что провели с ним день в Японии!
    Организация отличная: Иван заранее уточнил все детали,
    читать дальше

    предложил немного перестроить маршрут под наши интересы, вовремя забрал нас из отеля, сам покупал все необходимые входные билеты, заранее заказал нам обед, не было никаких накладок по времени.
    Маршрут отличный, мы и потискали оленей, и осмотрели храмы, и отобедали традиционной японской едой, и изготовили матчу, и погуляли по старинным улочкам и паркам.
    К контенту экскурсии тоже никаких нареканий: Иван давал и исторические справки о местах, которые мы посетили, и погрузил в современную жизнь японцев, отвечал на все наши вопросы.
    В переездах между городами отдельным удовольствием были приятные беседы:)
    И отдельное громадное спасибо за вечернее посещение Фусими Инари (которое даже не входило в маршрут), это было супер атмосферно и приятно. Видно, что человек сам кайфует от того, что делает, и делится этим кайфом с нами.
    Спасибо, Иван 🙏🏻

  • Л
    Лилиана
    21 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Ваня все продумал до мелочей как настоящий японец. Душевно! Маршрут выбран идеально! Много узнали интересных фактов о жизни японцев. Заказал нам обед в аутентичном ресторане, побывали на чайной церемонии.
  • М
    Мария
    13 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Это была потрясающая экскурсия в Киото! В условиях нашего очень жесткого графика (у нас было было буквально полдня) успели немного
    читать дальше

    познакомиться с городом, культурой, обычаями и традициями японцев, успели понять, чем эта страна живет и дышит. Иван встретил нас с лайнера в Осаке на комфортабельном автомобиле, провез по достопримечательностям и отвез на лайнер. Иван прекрасно разбирается, подмечает все особенности быта японцев и передает все эмоции своим гостям. Мы просили экскурсию с прогулкой, получилось даже лучше, чем мы планировали. В следующий раз в Японии обязательно обращусь к Ивану снова 😊

