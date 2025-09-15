Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
15 сен в 09:30
8 окт в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
