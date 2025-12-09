Найдено 3 экскурсии в категории « Уникальный опыт » в Наре на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 8 отзывов Мини-группа до 8 чел. Нара: священные олени и храмы Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: станция Кинтецу-Нара Расписание: в будние дни в 09:30 $129 за человека Пешая 5.5 часов 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Нара: священные олени и древние храмы Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии Начало: станция Кинтецу-Нара $449 за человека На машине 7.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие в древнюю Нару Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами Начало: На ж/д станции Кинтэцу $515 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Нары

