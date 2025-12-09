Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в древнюю Нару
Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами
Начало: На ж/д станции Кинтэцу
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
$515 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Наре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Наре в декабре 2025
Сейчас в Наре в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 515. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Наре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 21 ⭐ отзыв, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль