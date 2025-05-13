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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
29 июн в 09:00
30 июн в 09:00
$382
$449 за всё до 7 чел.
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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: олени, древние храмы и завод саке
Вас ждёт незабываемая прогулка по Наре: олени, бронзовый Будда, фонари Касуга-Тайся и дегустация саке на семейной винокурне
26 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$390
$410 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Наре - олени, храмы и моти
Исследуйте Нару с её храмами и моти, наблюдая за оленями и пробуя саке. Уникальная возможность погрузиться в японскую культуру
Начало: У станции «Кинтетцу Нара»
25 июн в 10:30
26 июн в 10:30
$491 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь13 мая 2025Александр показал себя прекрасным экскурсоводом в этом интересном городе, сочетающем природные и культурные объекты. Он прекрасно знаком с культурой и
- GGaya5 мая 2025Александр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одном дыхании! Погрузились немного в
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «На выходные»
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