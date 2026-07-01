Нара — город, в который приезжают за спокойствием, красотой и атмосферой старой Японии.
Вы отправитесь сюда на автомобиле из Киото или Осаки, чтобы прогуляетесь по парку с оленями, посетить храм Тодай-дзи и святилище Касуга-тайся, а при желании заглянуть в традиционный сад Исуйэн. По пути мы поделимся своими наблюдениями о жизни в Японии, где живём уже более 25 лет.
Вы отправитесь сюда на автомобиле из Киото или Осаки, чтобы прогуляетесь по парку с оленями, посетить храм Тодай-дзи и святилище Касуга-тайся, а при желании заглянуть в традиционный сад Исуйэн. По пути мы поделимся своими наблюдениями о жизни в Японии, где живём уже более 25 лет.
Описание экскурсии
Примерный тайминг:
10:00–11:00 — переезд в Нару
11:00–12:00 — парк Нары, в котором свободно живут священные олени — символ города
12:00–13:00 — храм Тодай-дзи, где находится гигантская статуя Будды
13:00–13:45 — святилище Касуга-тайся, окружённое лесом и тысячами каменных фонарей
13:45–15:00 — традиционный сад Исуйэн или прогулка у подножия священной горы Микаса
15:00–16:00 — возвращение в Осаку или Киото
Мы расскажем:
- почему Нара стала первой постоянной столицей Японии
- почему олени считаются священными животными
- как в современной Японии сосуществуют синтоизм и буддизм
- как японцы сохраняют традиции и чем отличается жизнь в разных регионах страны
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на минивэне Toyota Esquire или Alphard — из Осаки или Киото
- Дополнительно оплачиваются:
— кормление оленей рисовыми крекерами — ~200 иен (~$2)
— вход в Зал Великого Будды — 800 иен (~$5) за взрослого и 400 иен (~$3) за ребёнка 6–12 лет
— вход в сад Исуйэн (по желанию) — 1200 иен (~$8) за взрослого, 500 иен (~$3) за студента, 300 иен (~$2) за ребёнка
— питание (по желанию)
- C вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 61 туриста
Я много лет живу в Японии и хорошо понимаю её культуру и менталитет. Через призму японского взгляда я стараюсь показать страну глубже — не только красивые места, но и ту
Входит в следующие категории Осаки
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