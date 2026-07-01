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Нара — город, в который приезжают за спокойствием, красотой и атмосферой старой Японии.



Вы отправитесь сюда на автомобиле из Киото или Осаки, чтобы прогуляетесь по парку с оленями, посетить храм Тодай-дзи и святилище Касуга-тайся, а при желании заглянуть в традиционный сад Исуйэн. По пути мы поделимся своими наблюдениями о жизни в Японии, где живём уже более 25 лет.