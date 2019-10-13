3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Деревня Рюкю

Мы отправимся в небольшой парк 🌳 с архитектурными и некоторыми театральными элементами, характерными для прежней жизни Окинавы. Островные фестивали, жизнерадостные и колоритные обитатели острова, гастрономические изыски и ремесла здесь собраны на одной территории и подарят вам возможность прочувствовать настоящую атмосферу островной жизни.

Мыс Мондзамо в деревне Онна

Живописный мыс Мондзамо — один из главных островных ландшафтов. Вы его несомненно видели на глянцевых обложках путеводителей Восточной Азии, в кадрах телевизионных передач о дальних и уникальных путешествиях. У вас будет возможность оценить эту красоту, созданную более 500 лет назад одним из великих императоров государства Рюкю.

Пляж Бусена

По многолетним оценкам Бусена — самый уютный пляж 🏖️ острова. Побаловать себя солнечными ваннами и качественным японским сервисом вы сможете во второй половине дня нашей экскурсии 🧭. Альтернатива пляжу — подводная обсерватория на территории гостиничного комплекса, где на глубине нескольких метров вы понаблюдаете за различными видами рыб околоокинавских вод, не погружаясь в морские пучины с громоздким аквалангом.

Кондитерский Дворец и улица Кокусай-дори

На побережье деревни Онна есть прекрасное место с очень живописным собственным пляжем, где мы попробуем несколько видов сладостей местного производства. Я расскажу о гастрономической культуре Окинавы и некоторых секретах долголетия ее жителей. А в конце маршрута мы попадем на улицу вечерних огней. Здесь жизнь бьет ключом до полуночи. Множество ресторанов местной кухни 🥧 предлагают свои меню для японских и иноземных гостей острова. Я предложу несколько рекомендаций, которые могли бы помочь вам при выборе места для ужина.

Организационные детали