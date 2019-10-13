3 отзыва оставили туристы

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Окинава: 5 звезд острова

Познакомиться с традиционной и современной культурой острова

5
3 отзыва
Anastasia
Anastasia – Гид из Окинавы
Окинава — самая молодая японская префектура.

Здесь удивительным образом сочетается старина и современность.

Вы посетите удивительный парк 🌳, повествующий о прежней жизни островитян, насладитесь захватывающей панорамой с мыса Мондзамо и отдохнете на любимом пляже японцев.

А в завершение мы полакомимся сладостями и подивимся преображению улиц с наступлением вечера.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €474 за экскурсию

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Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова

Что вас ожидает

Деревня Рюкю
Мы отправимся в небольшой парк 🌳 с архитектурными и некоторыми театральными элементами, характерными для прежней жизни Окинавы. Островные фестивали, жизнерадостные и колоритные обитатели острова, гастрономические изыски и ремесла здесь собраны на одной территории и подарят вам возможность прочувствовать настоящую атмосферу островной жизни.

Мыс Мондзамо в деревне Онна
Живописный мыс Мондзамо — один из главных островных ландшафтов. Вы его несомненно видели на глянцевых обложках путеводителей Восточной Азии, в кадрах телевизионных передач о дальних и уникальных путешествиях. У вас будет возможность оценить эту красоту, созданную более 500 лет назад одним из великих императоров государства Рюкю.

Пляж Бусена
По многолетним оценкам Бусена — самый уютный пляж 🏖️ острова. Побаловать себя солнечными ваннами и качественным японским сервисом вы сможете во второй половине дня нашей экскурсии 🧭. Альтернатива пляжу — подводная обсерватория на территории гостиничного комплекса, где на глубине нескольких метров вы понаблюдаете за различными видами рыб околоокинавских вод, не погружаясь в морские пучины с громоздким аквалангом.

Кондитерский Дворец и улица Кокусай-дори
На побережье деревни Онна есть прекрасное место с очень живописным собственным пляжем, где мы попробуем несколько видов сладостей местного производства. Я расскажу о гастрономической культуре Окинавы и некоторых секретах долголетия ее жителей. А в конце маршрута мы попадем на улицу вечерних огней. Здесь жизнь бьет ключом до полуночи. Множество ресторанов местной кухни 🥧 предлагают свои меню для японских и иноземных гостей острова. Я предложу несколько рекомендаций, которые могли бы помочь вам при выборе места для ужина.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты 🎫 в парк «Деревня Рюкю»: взрослый — 1200 йен, дети от 6 лет и старше — 600 йен. За дополнительную плату (от 1000 до 3000 йен) можно будет попробовать себя в ткачеством или гончарном ремесле, собственноручно сделать этикетку для маленькой подарочной бутылки местного напитка Авамори (алкогольный напиток 30-40%) с каллиграфической надписью или сфотографироваться на память в местных национальных одеждах.
  • Плата за использование пляжных сооружений (входная плата на пляж, лежак, зонт, использование душевой кабины, переодевалки и туалетов): взрослый и дети старше 6 лет — 2000 йен, дети до 6 лет — бесплатно. Все морские развлечения на пляже требуют отдельной самостоятельной оплаты. Меню развлечений вы получите при входе на пляж. Заранее можно ознакомится с ним на странице отеля The Buena Terrase Beach Resort.
  • Входная плата в обсерваторию: взрослый — 1030 йен и детский — 520 йен
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова
Окинава: 5 звезд острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Десять лет занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Шесть лет назад сузила специализацию и сейчас живу, дышу и трепещу одной лишь любимой Окинавой. Занимаюсь исследованием культуры и традиций острова. А также участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Европейский инбаунд набирает обороты, но основной нишей в туристическом мире Окинавы пока является внутренний туризм. Искренне ценю каждого своего русско-говорящего туриста. Благодаря вам, есть возможность нести в массы интересную и пока еще малочисленную информацию о нашей Окинаве.
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3 отзыва оставили туристы

13 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Просто, понятно, ненавязчиво. Что было интересно и важно - все узнали. Рекомендую. Спасибо.
11 августа 2019
От экскурсии с Анастасией в восторге ! Увидели не только профессионала, но замечательного собеседника, готового ответить на все вопросы Анастасия - первый экскурсовод на нашем японском маршруте Время, проведённое с ней, общение позволило окунуться в мир далекой и незнакомой страны, почувствовать ее дух! Искренне благодарны Рекомендуем!
21 октября 2017
Спасибо большое Анастасии, мы наконец поняли, что такое Окинава )