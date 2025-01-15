Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
«В нашей программе: парк традиционных ремёсел и истории Окинавы, океанические пейзажи и старинные святыни, королевский дворец и колоритные улочки столицы острова»
11 июл в 10:00
12 июл в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Начало: В порту острова Исигаки
«В роще Яи-яма-Яси вы подышите чистым горным воздухом, увидите редкие эндемичные пальмы и заглянете в небольшой музей, посвящённый природе и культуре региона»
26 авг в 11:30
9 сен в 11:30
$850 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Погрузитесь в мир китовых акул и тропических садов Окинавы. Насладитесь культурой и природой в крупнейшем аквариуме Японии
«Все организационные вопросы я возьму на себя, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на погружении в природу и культуру южных островов Японии»
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
$490 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина15 января 2025Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
- ААнна9 августа 2024Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
- ZZemfira23 марта 2024День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июле 2025
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