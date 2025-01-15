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Познавательные экскурсии на природе в Окинаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Окинаве на русском языке, цены от $490. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
«В нашей программе: парк традиционных ремёсел и истории Окинавы, океанические пейзажи и старинные святыни, королевский дворец и колоритные улочки столицы острова»
11 июл в 10:00
12 июл в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Начало: В порту острова Исигаки
«В роще Яи-яма-Яси вы подышите чистым горным воздухом, увидите редкие эндемичные пальмы и заглянете в небольшой музей, посвящённый природе и культуре региона»
26 авг в 11:30
9 сен в 11:30
$850 за всё до 4 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Погрузитесь в мир китовых акул и тропических садов Окинавы. Насладитесь культурой и природой в крупнейшем аквариуме Японии
«Все организационные вопросы я возьму на себя, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на погружении в природу и культуру южных островов Японии»
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
$490 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    15 января 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа
  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
  • Z
    Zemfira
    23 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июле 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 490 до 850. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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