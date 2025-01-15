А Антонина Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели

А Анна Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.