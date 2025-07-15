читать дальше познавательная беседа об острове, людях, нравах и их жизни. Я рекомендую к ознакомлению не только тем, кто хочет изучить что-то историческое или "прикоснуться к культурному наследию", но и просто хорошо провести время, общаясь на самые разные темы!

Отличная экскурсия, динамично меняющаяся маршрутная карта (зависимая и от наших пожеланий, и от погоды), а так же очень интересная и