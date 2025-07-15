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Экскурсии по паркам Окинавы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Окинаве на русском языке, цены от $490. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
«В тематическом парке «Мир Окинавы» вы увидите инсталляции окинавского быта и ремёсел»
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Погрузитесь в мир китовых акул и тропических садов Окинавы. Насладитесь культурой и природой в крупнейшем аквариуме Японии
«Смотровая башня открывает панораму на парк и море — это идеальное место для неспешной прогулки»
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
$490 за всё до 5 чел.
Главное на острове Исигаки
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Начало: В порту острова Исигаки
«Мифические стражи острова в парке Йонэко-яки»
26 авг в 11:30
9 сен в 11:30
$850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    15 июля 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Отличная экскурсия, динамично меняющаяся маршрутная карта (зависимая и от наших пожеланий, и от погоды), а так же очень интересная и
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    познавательная беседа об острове, людях, нравах и их жизни. Я рекомендую к ознакомлению не только тем, кто хочет изучить что-то историческое или "прикоснуться к культурному наследию", но и просто хорошо провести время, общаясь на самые разные темы!

  • А
    Антонина
    15 января 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа
  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Парки»

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  1. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
  2. Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
  3. Главное на острове Исигаки
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июле 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 490 до 850. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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