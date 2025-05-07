Т Татьяна Наха. Короткое свидание с Окинавой читать дальше истории, культере и особенностях жизни на острове. Особенно отметим внимательность и заботу. Анастасия ответила на все наши вопросы, дала полезные советы по дальнейшему путешествию на острове, показала нетуристические места. Мы остались довольны проведенным совместно днём. Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях,

А Антонина Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели

А Анна Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.