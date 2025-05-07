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Увидеть самое главное в Окинаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Окинаве на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Наха. Короткое свидание с Окинавой
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
11 июл в 09:00
12 июл в 09:30
$115 за человека
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
11 июл в 10:00
12 июл в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Начало: В порту острова Исигаки
26 авг в 11:30
9 сен в 11:30
$850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 мая 2025
    Наха. Короткое свидание с Окинавой
    Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях,
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    истории, культере и особенностях жизни на острове. Особенно отметим внимательность и заботу. Анастасия ответила на все наши вопросы, дала полезные советы по дальнейшему путешествию на острове, показала нетуристические места. Мы остались довольны проведенным совместно днём.

  • А
    Антонина
    15 января 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказаОчень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа
  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
  • Z
    Zemfira
    23 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июле 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 850. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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