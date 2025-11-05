читать дальше

мира — место тишины и памяти, которое надолго остаётся внутри. Погода располагала к неторопливому диалогу — с Анастасией, с собой, с прошлым.



Храм с выставкой художника из Хоккайдо оказался неожиданным открытием, а музей битвы за Окинаву — настолько сильным, что ему бы стоило посвятить весь день. Завершили день во дворце Рюкю, откуда весь город раскрылся, как на ладони.



Анастасия — не просто гид. Она бережно и глубоко делится страной, которую знает и любит. Спасибо за искреннюю встречу в особенный день.