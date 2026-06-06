Не просто поставить галочки у достопримечательностей, а глубже понять страну
Первая постоянная столица Японии, огромный Будда, атмосферные храмы на холмах и олени, которые свободно гуляют по парку. Вы увидите и узнаете главное — без спешки и с живыми историями.
Описание экскурсии
Исуиэн
Вы прогуляетесь по традиционному японскому саду, где природа и архитектура создают гармоничную композицию. Я расскажу, как японцы воспринимают красоту и почему в таком саду нет случайных деталей.
Тодай-дзи
Вы увидите один из крупнейших деревянных храмов мира и статую Великого Будды высотой около 15 метров. Узнаете, как буддизм пришёл в Японию и какое значение Нара имела для истории страны.
Нигацу-до
С холма перед вами откроется панорама города. Здесь мы поговорим о японских традициях, вере и особом ритме жизни.
Парк Нара
Вы встретите знаменитых оленей, которые по древним легендам считаются посланниками богов. Я расскажу, почему к ним относятся с таким уважением.
Касуга-тайся
Вы увидите древнее синтоистское святилище с тысячами каменных фонарей и узнаете, как в Японии сосуществуют буддизм и синтоизм.
Вы узнаете:
почему Нара стала первой постоянной столицей страны и как это повлияло на её развитие;
как буддизм пришёл в Японию и какую роль сыграл храм Тодай-дзи;
почему в парке Нара свободно гуляют олени и что означает их священный статус;
как синтоизм и буддизм сосуществуют в одном городе на примере святилища Касуга-тайся;
что символизируют японские сады и как «читать» пространство сада Исуиэн;
какие традиции сохранились со времён VIII века и как они влияют на жизнь современных японцев.
Организационные детали
В стоимость включено:
услуги индивидуального гида (6–7 часов)
встреча в отеле в Осаке или Киото
общественный транспорт и входные билеты по маршруту гида
Оплачивается отдельно:
общественный транспорт и
входные билеты по маршруту туриста
питание и личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 99 туристов
Я живу в Японии с 2005 года и за это время полюбила её культуру, традиции и ритм жизни. Мне хочется поделиться с вами этим богатым опытом и показать Японию такой, читать дальшеуменьшить
какой я знаю её сама.
Я провожу экскурсии по Киото, Наре, Осаке, Кобе и Химэдзи. На наших прогулках вы сможете насладиться красотой храмов и садов, ощутить атмосферу старинных замков и узких улочек, где чувствуется дыхание истории.
Я стараюсь, чтобы каждая экскурсия проходила в дружеской, лёгкой атмосфере и соответствовала вашим интересам. Для меня важно, чтобы путешествие оставило у вас тёплые воспоминания и стало частью вашей личной истории о Японии.
С радостью открою для вас удивительный мир этой страны!
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