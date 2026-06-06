Первая постоянная столица Японии, огромный Будда, атмосферные храмы на холмах и олени, которые свободно гуляют по парку. Вы увидите и узнаете главное — без спешки и с живыми историями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исуиэн

Вы прогуляетесь по традиционному японскому саду, где природа и архитектура создают гармоничную композицию. Я расскажу, как японцы воспринимают красоту и почему в таком саду нет случайных деталей.

Тодай-дзи

Вы увидите один из крупнейших деревянных храмов мира и статую Великого Будды высотой около 15 метров. Узнаете, как буддизм пришёл в Японию и какое значение Нара имела для истории страны.

Нигацу-до

С холма перед вами откроется панорама города. Здесь мы поговорим о японских традициях, вере и особом ритме жизни.

Парк Нара

Вы встретите знаменитых оленей, которые по древним легендам считаются посланниками богов. Я расскажу, почему к ним относятся с таким уважением.

Касуга-тайся

Вы увидите древнее синтоистское святилище с тысячами каменных фонарей и узнаете, как в Японии сосуществуют буддизм и синтоизм.

Вы узнаете:

почему Нара стала первой постоянной столицей страны и как это повлияло на её развитие;

как буддизм пришёл в Японию и какую роль сыграл храм Тодай-дзи;

почему в парке Нара свободно гуляют олени и что означает их священный статус;

как синтоизм и буддизм сосуществуют в одном городе на примере святилища Касуга-тайся;

что символизируют японские сады и как «читать» пространство сада Исуиэн;

какие традиции сохранились со времён VIII века и как они влияют на жизнь современных японцев.

Организационные детали

В стоимость включено:

услуги индивидуального гида (6–7 часов)

встреча в отеле в Осаке или Киото

общественный транспорт и входные билеты по маршруту гида

Оплачивается отдельно:

общественный транспорт и

входные билеты по маршруту туриста

питание и личные расходы