Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
«Прогуляемся по тихим садам среди бамбука, маленьких водопадов и прудов с карпами»
27 июл в 08:30
13 авг в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день
«Сядем на скоростной поезд, который быстро доставит нас в Хиросиму, открывая по пути живописные японские пейзажи»
7 июл в 08:30
8 июл в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
«Искусство растворяется в природе: вы увидите инсталляции не только в залах, но и под открытым небом, на фоне моря и камней»
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур23 июня 2025Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень
- ААлексей21 июня 2025Понравилось все. Рекомендую.
- ААндрей18 мая 2025Поездка пришла прекрасно. Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд. Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую. Спасибо за интересный маршрут.
- ММихаил1 мая 2025Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень
- ДДмитрий26 апреля 2025Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
- ППрасков10 апреля 2025Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Природа и пейзажи»
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