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Познавательные экскурсии на природе в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Осаке на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
«Прогуляемся по тихим садам среди бамбука, маленьких водопадов и прудов с карпами»
27 июл в 08:30
13 авг в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день
«Сядем на скоростной поезд, который быстро доставит нас в Хиросиму, открывая по пути живописные японские пейзажи»
7 июл в 08:30
8 июл в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
На велосипеде
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
«Искусство растворяется в природе: вы увидите инсталляции не только в залах, но и под открытым небом, на фоне моря и камней»
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    23 июня 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень
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    интересно! Если у вас есть запрос увидеть больше обыденного, - Артур готов вас поддержать и сделать экскурсию мах насыщенной и яркой! Япония - это ТОП страна! Артур - это ТОП гид в этой стране! Можете доверится этому гиду - он все знает как сделать мах круто! P.S. (не верите?, посмотрите на мой опыт экскурсий на Трипстере или оцените сами)))

  • А
    Алексей
    21 июня 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Понравилось все. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    18 мая 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Поездка пришла прекрасно. Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд. Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую. Спасибо за интересный маршрут.
    Поездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасно
  • М
    Михаил
    1 мая 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень
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    хороший рассказчик, мы узнали очень много интересных фактов как об истории,так и о быте и жизни людей в Японии. Посетили самые красивые места острова, поплавали на катере, попробовали прекрасных устриц, побывали в музее Хиросимы,прокатились на разноцветном трамвае и поужинали вкусным блюдом,которое готовят только в этом регионе. Очень рекомендуем эту экскурсию и Артура!

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
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    замечательной стране). Детям (7 и 12 лет) было очень комфортно, что не маловажно в путешествии. Сами замки, парки вокруг впечатляют. Иван идеально подобрал тайминг так, что мы практически не стояли в очередях (а в Японии это национальный спорт) и не теряли время. Очень рекомедуем!

  • П
    Прасков
    10 апреля 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
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Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Сколько стоит экскурсия по Осаке в июне 2025
Сейчас в Осаке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 499 до 599. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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