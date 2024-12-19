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Иван ждал нас в оговоренное время около отеля. Экскурсия проводилась на личном авто гида. Иван предусмотрел все детали: заранее предупредил, что будем снимать обувь в замке, обеспечил водой в течение поездки, оснастил популярными прозрачными зонтами, когда во время экскурсии пошел дождь, показывал места для крутых фото и местами сам выступал в роли фотографа. Иван дружелюбный, позитивный, увлеченный историей гид, который с легкостью переносил нас по страницам истории Японии. Мы узнали много нового о самураях, о строительстве замков, обороне, камнях, научились различать синтоистские и буддистские храмы, узнали, когда и почему в Японию пришел буддизм, посетили чайную церемонию и впервые попробовали знаменитый чай матча. Иван также познакомил нас с жизнью и бытом современных японцев, с энтузиазмом отвечал на все возникающие вопросы. Было очень познавательно и безумно красиво. Наша группа осталась довольна! Гида рекомендуем. Иван, Аригато гозаймас.