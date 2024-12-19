Экскурсии на 1 день в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Осаке на русском языке, цены от $399, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Осака - традиции и современность
Пешая
скидка
5%
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Погрузиться в атмосферу мегаполиса, зайти в замок самураев и погулять по оживлённым районам
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
420$399 за всё до 6 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Исследовать важные памятники феодальной Японии и погулять по традиционному саду Кокоэн
9 фев в 08:30
16 фев в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
9 фев в 09:30
16 фев в 09:30
$504 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    19 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме,
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    с легкой подачей материала. Иван грамотно отвечал на вопросы, легко подстраивался под наши пожелания. Спасибо вам большое, Иван. Мы влюбились в Японию, процветания вам и вашей семье. Ждём в гости к нам 😀

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Интересная, познавательная и разнообразная экскурсия. Иван приятный и легкий в общении человек. Поездка хорошо организована. Рекомендуем.
  • М
    Мариам
    5 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Получили море впечатлений и отлично провели время. «Белая цапля» прекрасна, особенно под лучами солнца. Наше путешествие в Химэдзи началось из Осаки.
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    Иван ждал нас в оговоренное время около отеля. Экскурсия проводилась на личном авто гида. Иван предусмотрел все детали: заранее предупредил, что будем снимать обувь в замке, обеспечил водой в течение поездки, оснастил популярными прозрачными зонтами, когда во время экскурсии пошел дождь, показывал места для крутых фото и местами сам выступал в роли фотографа. Иван дружелюбный, позитивный, увлеченный историей гид, который с легкостью переносил нас по страницам истории Японии. Мы узнали много нового о самураях, о строительстве замков, обороне, камнях, научились различать синтоистские и буддистские храмы, узнали, когда и почему в Японию пришел буддизм, посетили чайную церемонию и впервые попробовали знаменитый чай матча. Иван также познакомил нас с жизнью и бытом современных японцев, с энтузиазмом отвечал на все возникающие вопросы. Было очень познавательно и безумно красиво. Наша группа осталась довольна! Гида рекомендуем. Иван, Аригато гозаймас.

  • Д
    Диана
    4 декабря 2024
    Осака - традиции и современность
    Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
  • В
    Вера
    15 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
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    наши капризы, показал и рассказал, провез по замечательным местам, мы узнали много о жизни в Японии из первых рук. Прекрасный ланч, вечерняя прогулка на лодке по Дотонбори каналу. Будем рекомендовать Равиля всем нашим друзьям.

  • I
    Isita
    9 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «На весь день»

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  3. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Сколько стоит экскурсия по Осаке в январе 2025
Сейчас в Осаке в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 504 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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